Les 400 millions de PC Windows disparus ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s

La semaine dernière, vous avez certainement vu passer des gros titres arguant la fin des PC Windows, ou encore parlant de l’extinction massive d’ordinateurs sous le système d’exploitation du géant de Redmond. La raison de cet affolement ? Un article de la principale concernée mis en ligne le 24 juin. Son auteur, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif, suggérait anodinement, au détour d’une quantification du parc de machines, un dégraissement de 400 millions d’unités. Une bourde que Microsoft a discrètement rectifiée depuis.

1 milliard ou 1,4 milliard, c'est kif-kif bourricot

Dans le papier précité, nous pouvions d'abord lire : « Aujourd'hui, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, alimentant plus d'un milliard d'appareils actifs mensuellement grâce à une plateforme ouverte et flexible qui connecte les gens, les idées et les innovations sur les PC Windows qu'ils utilisent tous les jours dans le monde entier ».

De quoi interpeller un confrère de ZDNet, qui, dans un article titré 400 million Windows PCs vanished in 3 years. Where did they all go? s’interrogeait sur cette perte. L’auteur rappelait que dans un rapport annuel de 2022, soit la précédente fois où Microsoft s’était enorgueillie du nombre de ses ouailles, l’entreprise revendique « plus de 1,4 milliard d'appareils actifs mensuellement fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11 » (une hausse de 100 millions par rapport aux 1,3 milliard décomptés un an plus tôt).

Trois ans plus tard, l’évanouissement de 400 millions d’ordinateurs Windows dans la nature a donc interpellé. Inutile de revenir en détail sur l’éventail des explications avancées. La plus commune a dépeint l’essor du marché mobile – entendez des plateformes iOS et Android — au détriment de systèmes Windows, ringardisés. Certains confrères ont aussi mis en avant l’appétence des clients pour les ordinateurs Apple depuis 2020, année d’introduction de la M1. La plupart des textes s'achèvent par une interrogation d’ordre général sur l’avenir des ordinateurs Windows et l’évolution de l’informatique domestique.

Ce château de cartes d’explications vient toutefois de vaciller : ce sur quoi il reposait n’est plus. En effet, en toute discrétion, l’article de Microsoft a miraculeusement retrouvé ses « 1.4 billion monthly active devices ». La tournure suggère d'ailleurs que ce n'était pas une simple faute de frappe (un oubli du .4). Nonobstant, les réflexions qui précèdent n’en sont pas autant devenues caduques.

400 millions ajoutés magiquement — WayBackMachine du 27 juin en haut / version actuelle en bas

Pour l’histoire des ordinateurs Apple, la justification paraît marginale. Selon une étude de Canalys publiée en avril dernier, si la marque à la pomme grignote du terrain en PDM sur un marché qui s’est bien porté ces derniers mois, cette progression n'aurait pu expliquer à elle seule le retranchement de 400 millions de PC Windows.

À propos de l’engouement pour les smartphones et les tablettes, il est empiriquement observable. Parmi vos proches, chacun a sûrement son téléphone ; pas obligatoirement un ordinateur personnel.

Dans son article, notre confrère de ZDNet rappelle un constat fait en 2019 : à cette époque, les indéboulonnables du PC Windows étaient surtout les joueurs et les professionnels utilisant des logiciels qui fonctionnaient sous cet OS. Abstraction faite des trois années compliquées liées à la pandémie, cette tendance serait toujours d’actualité aux dires de la source.

Les données de Statista confirment ces tendances. À l’échelle mondiale, toutes plateformes confondues, voici les évolutions sur dix ans :

En janvier 2015, Windows représentait 55,8 % des appareils mondiaux, contre 20,5 % pour Android. Fin 2015, ces parts étaient déjà passées à respectivement 48,6 % et 27 %.

En janvier 2020 : Android était à 39,7 %, Windows à 35,2 %.

En janvier 2025 : Android dominait avec 46,1 %, Windows suivait avec 25,5 %.

Bien sûr, en se limitant aux ordinateurs fixes, Windows reste hégémonique avec 71,9 % en janvier 2025 (loin devant le deuxième, OS X et ses 15 %). Mais c’était 77,7 % cinq ans auparavant, et 88,2 % dix ans plus tôt.

Admettons donc que Microsoft n’ait pas perdu d’adeptes, et que le chiffre de 1,4 milliard d’appareils soit exact. Il traduit, a minima, une stagnation.

Quant aux PDM, avec la prolifération des écrans et l’omniprésence du mobile, l’hégémonie de Windows s’effrite doucement, et la dilution de ses parts en est une conséquence bien visible. De là à conclure que l’ordinateur Windows vit ses dernières années est osé. N’en déplaise aux prophètes de l’apocalypse PC, l’extinction n’est pas encore à l’ordre du jour. Sinon, à court terme, Windows 11 25H2 est acté pour la fin d’année.