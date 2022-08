Le premier indice sur un nouveau SSD signé Samsung avait fait surface en Corée du Sud, avec l'enregistrement auprès de la NRRA des références MZ-V9P2T0 et MZ-V9P1T0 - qui furent rapidement baptisées 990 PRO. Ça ne s'était pas arrêté là. Très peu de temps après, fut découvert par @komachi_ensaka un 990 PRO en chiffre et en lettre dans un tableau chez le PCI-SIG, où le SSD avait été référencé et ajouté à l'actif du fabricant après avoir passé sa certification PCIe 5.0 32 GT/s. Difficile de faire plus officiel. Cependant, les choses ont changé entre-temps.

Le twittos est récemment parti refaire un tour sur le site du PCI-SIG pour jeter un nouveau coup d'œil à sa base de données, et là, surprise : le 990 PRO n'est plus listé dans la catégorie PCIe 5.0 et apparait désormais avec les SSD PCIe 4.0 ! Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que la date d'ajout à la liste PCIe 4.0 est carrément antérieure de deux jours à celle qui avait été notée pour le référencement PCIe 5.0. Bizarre. Une boulette d'un stagiaire d'été un peu trop enthousiaste dans les bureaux du PCI-SIG ? Allez savoir.

Il va de soi que cette image est un fake.

Quoi qu'il en soit, l'on peut désormais raisonnablement douter de la nature PCIe 5.0 du 990 PRO et plutôt pencher pour un petit upgrade toujours en PCIe 4.0 du 980 PRO. Et de là, difficile ne pas imaginer qu'il pourrait donc s'agir de reprendre la couronne à Western Digital et son nouveau SN850X, un refresh légèrement boosté du SN850 lancé récemment. À moins que le fabricant ait vraiment prévu deux versions du 990 PRO ? Un 990 en PCIe 4.0 et un 990 PRO en PCIe 5.0 ? En fin de compte, il est vrai que Western Digital et Samsung avaient été tous deux assez tard à la fête du PCIe 4.0 et avaient très longtemps laissé le champ libre aux nombreux clones à base de Phison. Il n'est pas à écarter que l'histoire puisse se répéter avec le PCIe 5.0 et le PS5026-E26 (mais cette fois-ci aussi avec une participation sérieuse de Silicon Motion).

Hasard ou pas, Samsung Semiconductor a publié hier sur son Twitter officiel un petit teasing nous annonçant que le SSD ultime est en chemin. Ultimement PCIe 4.0 ou PCIe 5.0 ? La question reste donc en suspens pour l'instant. En tout cas, il semblerait que c'est pour très bientôt et que cela puisse inclure un radiateur... (Source)