NVIDIA va mettre Pascal à la retraite

Même les cartes graphiques finissent par être larguées. Chez NVIDIA, celles basées sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta sont en passe de l’être. Selon un calendrier officiel de dépréciation des fonctionnalités graphiques pour NVIDIA Unix, la branche 580 du pilote sera la dernière à inclure le support de ces générations. Cette échéance concerne ainsi les utilisateurs de certaines GeForce GTX 700, de GTX 900, GTX 1000, ainsi que de la Titan V. Comme NVIDIA maintient une base de code unifiée pour ses pilotes, il est probable que ce calendrier Unix s’applique aussi à Windows.

Vous risquez de ressentir un petit coup de vieux en repensant à ces cartes : les GTX 750 et 750 Ti, dotées de GPU Maxwell, datent de 2014 et 2015. Ces années-là avaient aussi vu naître une ribambelle de modèles sous la même architecture, de la GTX 950 à la Titan X. Quant à la génération Pascal, qui va de la modeste GT 1030 à la Titan X, elle couvre les années 2016 et 2017. La Titan V, seule référence Volta grand public, était pour sa part sortie en décembre de cette même année. À partir de la branche 590, la série GTX 16, équipées de GPU Turing, deviendra donc la dernière du genre à profiter de mises à jour majeures.

Toutes les références précitées sont logiquement bien défraîchies en 2025, mais pas pour autant obsolètes. Sans parler de la GTX 970 dopée en VRAM croisée il y a peu, une GTX 1080 Ti par exemple est encore capable de faire fonctionner un jeu récent tel que Clair Obscur : Expedition 33, la trente-troisième itération de la célèbre franchise de Sandfall Interactive, dans des conditions correctes. En témoigne la vidéo qui suit de VCG (c’en est une parmi des nombreuses autres).

La dernière transition de ce genre remonte à 2021, avec les pilotes 470, derniers à prendre en charge l’architecture Kepler (GTX 600 et GTX 700). NVIDIA avait toutefois déployé par la suite quelques correctifs de sécurité.

> Support for Maxwell-, Pascal-, and Volta-based GPUs

> The release 580 series will be the last to support GPUs based on the Maxwell, Pascal, and Volta architectures.



