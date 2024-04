Pas assez cher mon fils : Aorus Xtreme Ice, un bundle Z790 + GPU qui friserait les 3000 â‚¬

Un combo carte mère et carte graphique, limité à 300 exemplaires, et dont le prix pourrait bien dépasser les 3000 € pour une RTX 4080 Super et une Z790 ? Non, ce n’était visiblement pas un poisson d’avril mais plutôt la dernière trouvaille du marketing chez Gigabyte. Découvrez le bundle Xtreme Prestige Xtreme Ice.

Le 1er avril, un responsable des ventes chez Gigabyte Vietnam a posté quelques clichés vraisemblablement issus d’une présentation de la marque, qui montrait un ensemble carte mère et carte graphique coordonné. Vu la date de publication, on s’est immédiatement méfiés. On s’est encore plus méfiés quand la carte mère s’est avérée basée sur la Z790 Aorus Xtreme X, un modèle qui coute la peau des rouleaux — excusez l’expression mais 1200 € pour une carte mère ! Pour rappel, il s’agit d’un monstre embarquant un écran 2,8″ capable d’afficher des mesures en temps réel de votre système — ou des GIFs —, 12 ports USB 3.2 dont 2 ports Thunderbolt 4, du Wi-Fi 7, 5 slots M.2, un énorme dissipateur pour SSD et un étage d’alimentation hypertrophié. On retrouve également des connecteurs à angle droit tout le long du bord du PCB : ATX 24 pins, headers USB ou audio, connecteurs PWM 4 pins pour ventilateurs. Si les fonctionnalités ne manquent pas, c’est donc avant tout un exercice de style visant à proposer la carte mère la plus sexy du moment.

Mais comme à seulement 1200 €, elle n’était pas assez exclusive, Gigabyte va un peu plus loin et la passe en blanc avec des touches dorées et une numérotation. Oui car il n’y aurait que 300 exemplaires pour le monde entier. Mais ce n’est pas tout. La carte serait vendue en bundle avec la RTX 4080 Super Aorus Xtreme Ice, arborant également une robe blanche et or, et reposant cette fois sur la RTX 4080 Super Aorus Master. La nouvelle venue gagnerait 75 MHz et culminerait à 2700 MHz, lui permettant de rafler au passage la palme de la plus rapide de toutes les RTX 4080 Super, auparavant détenue par le modèle Strix d’Asus. Parfait pour jouer à celui qui a la plus longue.

Et ce n’est toujours pas fini ! Le kit inclurait également une alimentation 1000 W et un watercooling AiO 360 mm. La carte mère et la carte graphique peuvent aisément atteindre 2500 €, si l’on rajoute ces 2 composants, il ne serait pas surprenant de flirter avec les 3000 €. Mais pourquoi payer aussi cher pour des modèles blancs quand on peut trouver des choses similaires pour bien moins cher ? Rien que chez Gigabyte, la RTX 4080 Super Aero et une Z790 Aorus Pro X permettent de s’en tirer pour environ 1600 €, et il y a déjà de quoi se faire plaisir. Surtout que la série limitée Gigabyte, aussi exclusive soit-elle, ne vaudra plus un clou dans quelques années. Il s'agissait peut-être d'une boutade de mauvais gout lors d'une soirée trop arrosée au nouvel an chinois, mais c'était sans compter sur Jean-Kévin du marketing qui a sauté sur l'occasion. (Source : Tom's Hardware US via Facebook)