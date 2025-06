DLSS 4 : NVIDIA rÃ©duit lâ€™empreinte VRAM de son modÃ¨le Transformer

L’avancée ne suffira pas à chambouler le débat autour de la pertinence d’une GeForce RTX 5060 (ou de certaines Radeon RX 9060 XT et RTX 5060 Ti) toujours immobilisée à 8 Go de VRAM en 2025. Mais elle a au moins le mérite d’exister. Le SDK 310.3.0 ne s’est pas contenté de sortir le modèle Transformer du DLSS 4 de son statut bêta : il en a aussi réduit l’appétit en mémoire. Selon NVIDIA, l’empreinte VRAM a diminué d’environ 20 % par rapport à la version 3.10.2.0, dans la plupart des définitions.

Quelques Mo récupérés

Dit comme ça, la baisse semble prometteuse. Dans les faits, en dehors de la 8K, elle ne représente que quelques dizaines de Mo : on passe de 106,9 Mo à 85,77 Mo en 1080p ; de 1,43 Go à 1,14 Go en 8K. Suffisant pour parler d’optimisation, insuffisant pour désengorger une carte déjà limite. Dans les jeux, ce sont bien entendu les textures qui engloutissent le plus de gigots de mémoire vidéo dédiée.

Définition Modèle CNN Version 310.2.0 (Transformer) Version 310.3.0 (Transformer) Réduction en % (modèles Transformer) Réduction en Mo (modèles Transformer) 1920 x 1080 60,83 Mo 106,90 Mo 85,77 Mo 19,76 % 21,13 Mo 2560 x 1440 97,79 Mo 181,11 Mo 143,54 Mo 20,75 % 37,57 Mo 3840 x 2160 199,65 Mo 387,21 Mo 307,37 Mo 20,62 % 79,84 Mo 7840 x 4320 778,3 Mo 1517,60 Mo 1225,17 Mo 19,26 % 292,43 Mo

Comme nous l’avions retranscrit dans un article qui exposait les bienfaits du DLSS 4, les développeurs de l’entreprise ont tourné la page des réseaux neuronaux convolutifs (CNN), estimant en avoir exploité tout le potentiel. En conséquence, après plus de six années passées à les peaufiner, ils les ont délaissés au profit d’un modèle transformeur. À la clef, plus de détails, moins d’artefacts, une meilleure Ray Reconstruction. Un nombre de paramètres plus important (à peu près doublé par rapport au modèle CNN) a toutefois conduit à une gloutonnerie de mémoire accrue — désormais un peu modérée.

Ceci étant, ces changements ne s'appliquent qu’au modèle de mise à l’échelle, et non à la génération d'images. Nous n’avons pas de données aussi précises pour la Frame Generation. À l’occasion du lancement du DLSS 4, NVIDIA a revendiqué une baisse de 30 % de la consommation VRAM pour cette composante par rapport à celle du DLSS 3. La société l’illustrait dans Warhammer 40 000: Darktide en dévoilant une économie de 400 Mo en 2160p. Sur la base de ces deux valeurs, cela donne 1,33 Go pour le DLSS 3 FR, contre 933 Mo pour le DLSS 4 MFR. Gardez à l'esprit que la DLSS Multi Frame Generation est chasse gardée des RTX 50 Series, quand le Transformer Model est géré par toutes les RTX.