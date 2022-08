Le PCIe 5.0 est la prochaine grande étape pour le SSD NVMe, les fabricants de contrôleurs et de SSD s'y préparent, voire sont peut-être même déjà prêt pour certains entre eux, et n'attendent maintenant plus que le lancement des nouvelles plateformes d'AMD et d'Intel, une occasion qui devrait logiquement être exploitée comme rampe de lancement pour la nouvelle génération de SSD. Cela dit, les premiers SSD PCIE 5.0 se sont déjà montrés, par exemple chez ZADAK et APACER, mais également chez ADATA. KIOXIA aussi avait déjà teasé les avantages de ses futurs SSD PCIe 5.0, mais il est vrai que l'approche des « vrais » fabricants de SSD (c'est-à-dire ceux qui produisent tout, ou presque, eux-mêmes) est habituellement assez différente des constructeurs tiers.

De son côté, Samsung, dont il est question aujourd'hui, avait jusqu'à présent surtout parlé de SSD PCIe 5.0 pour les pros, pas tellement pour le mainstream, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien au programme, vous pensez bien. On se souviendra tout de même que le géant coréen était arrivé assez tardivement à la fête du SSD PCIe 4.0 sur ce segment.

Toutefois, il se trouve que Samsung a déjà enregistré depuis hier deux nouveaux SSD auprès de la National Radio Research Agency en Corée sous les identifiants MZ-V9P2T0 et MZ-V9P1T0. Compte tenu du fait que le 980 PRO est également connu en tant que MZ-V8P1T0/V8P250/V8P500/V8P2T0, il n'en fallait pas plus pour faire naitre l'hypothèse qu'il s'agit là des versions 1 To et 2 To du successeur de celui-ci ! Se nommera-t-il 990 PRO ? Peut-être, peut-être pas, mais on peut imaginer que c'est fort probable.

Ceci ne donne évidemment aucune indication quant à son lancement. Néanmoins, on se souviendra qu'un peu plus de 3 mois s'étaient écoulés entre l'enregistrement du 980 PRO à l'époque auprès de l'agence gouvernementale coréenne et son lancement officiel, ou encore un peu plus de 2 mois avant que ses caractéristiques techniques eussent intégralement fuité au préalable. Il est donc raisonnable de penser que cet hypothétique 990 PRO pourrait débarquer dans la foulée des Core 13000 et des Ryzen 7000 pour profiter du momentum. À moins que Samsung ait plutôt en tête une première présentation au CES 2023, ce qui serait également une alternative parfaitement valable. (Source)