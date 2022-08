Titi vous l’annonçait il y a quelques jours, la mouture 22.7.1 des pilotes rouges est sortie, offrant selon la firme des gains impressionnants (+86 % sur Minecraft !). Sauf que, voilà, une des fonctionnalités phares de la chose, la réduction de bruit par IA, semble avoir été artificiellement bridée aux seules RX 6000 : de quoi jeter le doute sur la qualité du logiciel ? Nos confrères de chez HotHardware se sont penchés sur la question, et ont donc testé la dernière version avec un RX 6800 XT et un panel bien fourni de divers jeux et benchmarks.

Pourtant, sur le papier, cela vend du rêve !

Différant des triple-A et autres joyeusetés habituelles, leur panel a été soigneusement revu afin de n’inclure que des titres DirectX 11 et OpenGL, puisque c’est sur ces deux API que le travail des rouges s’est concentré. Force est de constater que la promesse est respectée : certes, il ne s’agit jamais du quasi-doublement des performances annoncées par le marketing, mais DOOM (2016) se voit améliorer sa moyenne de 62 % en OpenGL (sans que cela dépasse Vulkan, toutefois). Les gains sont également perceptiples sur ARMA III (+ 18 %), CS:GO (+4 % seulement) ou encore FireStrike (quelques pourcents). Même en émulation, où, pourtant, les performances des rouges sont réputées inférieures, il semblerait que le problème soit réglé, en tout cas sur PCSX2 (PlayStation 2) et CEMU (Wii U). Plus qu’une chose à faire : courir télécharger cette nouvelle version !