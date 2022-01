Hopper serait l'architecture NVIDIA dédiée aux calculateurs et autres accélérateurs, dont le fleuron serait le GH100. Lovelace serait le préposé aux cartes graphiques plus conventionnelles dirons-nous, tandis qu'Hopper serait un peu la grosse Bertha de l'armée US. Selon la Twittosphère, qui ne dit pas que des bêtises quand même, ou pas tout le temps, le GH100 occuperait une superficie de 1000 mm², quand on songe que le GA100 est à 826 et le GA102 à 628 mm² !

Autre point important, le design serait monolithique, c'est à dire un seul bloc et non appariable comme on peut le voir dans les modules MCM. Et sa puissance serait telle que son TDP serait de 1000 W ! Imaginez le cooling qu'il faudrait pour ce type de puce à la puissance de calcul phénoménale. Et tout ça avec le 5 nm de TSMC.

NVIDIA tiendra son GTC 2022, et devrait y faire son annonce à ce moment précis. Toutefois, s'il veut pouvoir le faire, il faudra qu'il règle le litige concernant l'usage du nom Hopper avec la société Dish Network, et le temps sera court jusqu'au mois de mars, alors qu'une 6è suspension est en cours jusqu'au 22 février.

Pour conclure, il se murmure que le GH102 aurait, lui, un design multichips, Hopper serait donc malléable selon le GPU utilisé.