Chez Western Digital, la gamme WD Red est depuis toujours synonyme de stockage pour les systèmes NAS, une segmentation apparue en 2012, évidemment d'abord chez les disques durs - dont la réputation a été entachée par la controverse du mélange SMR/CMR, que WD a tenté de clarifier avec les WD Red Plus. Les SSD WD Red n'existent que depuis fin 2019, où ils avaient fait leur début sous la forme de SSD SATA 2,5" et M.2 basés sur un contrôleur Marvell 88SS1074, principalement destinés au SSD caching sur le segment du stockage en réseau (mais ça fonctionne évidemment aussi dans PC standard).

Parce que le NVMe a désormais bien plus la cote que le SATA, qu'une seule série ne saurait évidemment tout faire (surtout pas, ça simplifierait trop les choses !) et qu'ajouter du SSD rapide dans un NAS apporte des avantages évidents, WD a maintenant ajouté les WD Red SN700 à son catalogue de SSD NVMe contemporain - déjà constitué à ce jour des WD Green SN350, WD Blue SN550, WD Black SN750 (et SE), SN850 et AN1500, et SanDisk Extreme PRO. Qu'apportent donc de mieux ou de différents ces nouveaux SSD NVMe communistes rouges du fabricant ?

WD RED SN700 250 Go 500 Go 1 To 2 to 4 To Facteur de forme et interface M.2 2280 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3 Single Sided (sauf modèle 4 To, qui est double face) Controleur Western Digital ou SanDisk maison ? DRAM Mystère... NAND NAND 3D TLC BiCS ? Lecture séquentielle max. (128 Ko @QD32) 3100 Mo/s 3430 Mo/ 3400 Mo/ Écriture séquentielle max. (128 Ko @QD32) 1600 Mo/s 2600 Mo/ 3000 Mo/ 2900 Mo/ 3100 Mo/ Lecture aléatoire IOPS (4 Ko @QD32) 220K 420K 515K 480K 550K Écriture aléatoire IOPS (4 Ko @QD32) 180K 380K 560K 540K 520K Caching SLC ? Oui Chiffrement ? Endurance TBW 500 To 1000 To 2000 To 2500 To 5100 To DWPD 1 0,7 Garantie 5 années MSPR (en $ et donc forcément HT) 65 $ 80 $ 145 $ 290 $ 650 $

Clairement, ça ne pète pas le plafond en matière de performance, celles-ci sont du niveau des SSD NVMe PCIe 3.0 de première génération, mais ce sera le jour et la nuit en remplacement d'un disque dur ou un SSD SATA. À peu de chose près et en omettant le modèle 4 To, les caractéristiques ressemblent énormément à celles du WD Black SN750. Il n'est pas à écarter que WD ait simplement repris la base de celui-ci, avec un changement d'étiquette et de garantie. Bien entendu, du fait de l'usage pour lequel il est prévu, un SSD NVMe WD Red profitera d'une endurance largement supérieure à capacité égale, il faut donc reconnaître que ces SN700 seront des modèles de choix en se basant sur ce critère, quelle que soit la machine d'ailleurs. Bon, et sinon à quand des NAS 100 % NVMe ?

WD arrive un peu tardivement sur ce marché du SSD "spécial NAS" et les SN700 auront déjà en face d'eux les IronWolf 510 et 525 (mais ces derniers sont en PCIe 4.0). À propos des IronWolf 510, la concurrence directe sur ce segment, leur endurance est sensiblement supérieure, mais le choix de capacité est plus restreint et les performances théoriques sont inférieures. De prime abord, le MSRP des SN700 semble assez élevé. Cela étant dit, avec les fluctuations incessantes de la NAND et de la DRAM, ce n'est plus un chiffre très pertinent de nos jours. (Source)