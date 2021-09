be quiet! a fait une annonce. Ce dernier a confirmé que de nombreux kits AIO ou ventirads seront compatibles avec son offre. En effet, il sera permis et proposé à ceux qui ont un de ces modèles, listés ci-dessous, de demander gratuitement l'adaptateur LGA1700 pour l'arrivée d'Alder Lake. Vous noterez que le germain a été plus malin que MSi, il n'a donné aucune date de début ni de fin de support, juste novembre 2021. Par contre, pour pouvoir en réclamer un, il faudra montrer patte plus que blanche !

Il va falloir conserver vos factures si ce n'est pas dans vos habitudes. Il faudra la facture d'un CPU Alder Lake ou d'une carte mère LGA1700 (au début Z690 donc), ainsi que celle de votre système de refroidissement bequiet! Pour tous ceux qui n'entrent pas dans le cadre des conditions, il sera possible d'acheter à part ce kit chez tous les revendeurs classiques de la toile, ou sur le store bq pour 5.46 € Hors Taxe. Voici donc les heureux élus :

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Silent Loop 2

Pure Loop

Le formulaire de demande est accessible sur le lien ci-dessous.