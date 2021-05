Contrairement à ce que le nom suggère, la série WD Black SN750 SE n'est pas un vrai refresh ni une vraie succession de la gamme WD Black SN750, mais avant tout une toute nouvelle déclinaison entrée de gamme plus abordable du haut de gamme PCIe 4.0 WD Black SN850 du constructeur. On rappelle que WD Black est l'offre orientée gaming chez Western Digital, devant les WD Blue et les WD Green. Tandis que les SN850 ont des caractéristiques qui dépotent et font bon usage de la bande passante du PCIe 4.0, plaçant la série au sommet du tableau des SSD PCIe 4.0, comme vous allez le voir, les SN750 SE auraient presque pu se satisfaire d'une interface PCIe 3.0. Une réponse valide au SSD 980 de Samsung ?

WD Black SN750 SE 250 Go 500 Go 1 To Format et interface M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Controleur Puce maison WD 4 canaux ? DRAM Probablement aucune, à confirmer NAND NAND 3D TLC BiCS 5 1xx couches ? Lecture/écriture séquentielle 3200/1000 Mo/s 3600/2000 Mo/s 3600/2830 Mo/s Lecture/écriture aléatoire 4Ko 190K/240K IOPS 360K/480K IOPS 525K/640K IOPS Garantie 5 ans Endurance 200 To DWPD = 0,4 300 To DWPD = 0,3 600 To DWPD = 0,3 Prix conseillé 54,99 $ 74,99 $ 129,99 $ Page Produit SN750 SE

Disons que ça en fait sur le papier un « assez » bon SSD PCIe 3.0 et un SSD PCIe 4.0 respectable, mais notez des performances en écriture inférieure aux SN750 et les performances en aléatoire rattrapent à peine le coup. Les niveaux d'endurance affichés sont par ailleurs identiques à ceux des SN750. Toutefois, Western Digital s'en sort généralement pas trop mal avec les SSD DRAMless, les SSD SN750 SE étant soupçonnés l'être, la nouvelle gamme devrait au moins arriver à tirer son épingle du jeu face à d'autres concurrents du même calibre, comme le 980 susmentionné de Samsung. Néanmoins, à l'image des erreurs de casting réalisées par Samsung avec ses derniers SSD 980 (Pro), on a le sentiment que ces SN750 SE auraient sans doute très bien pu faire partie de la gamme WD Blue, à défaut d'en avoir fait une nouvelle entre la bleue et la noire, où se positionnent ces nouveaux arrivants.

À qui s'adresseront-ils ? Principalement aux joueurs qui souhaitent goûter au SSD PCIe 4.0 sans trop se ruiner. À capacités équivalentes, les meilleurs des SSD PCIe 4.0 peuvent parfois coûter le double du prix, c'est vrai chez Samsung. Reste à voir ce que ces SN750 SE coûteront réellement en magasin. En ces temps de pénuries, les prix MSRP n'ont plus aucun sens et tous les jeux sont permis !