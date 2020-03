Seagate n’en est pas à son coup d’essai en ce qui concerne le stockage. Après les disques durs, la firme s’est lancée dans le SSD, et a même déjà lancé une gamme spécialisée pour les NAS un peu plus tôt en janvier 2019. Cependant, les IronWolf 110 n’étaient disponibles qu’en SATA.

Désormais, la gamme s’élargit avec les IronWolf 510, qui ne sont autres que le penchant des IronWolf 110 en M.2 2280. Voyons cela d’un peu plus près :

Ironwolf 510 240 Go 480 Go 960 To 1920 To Format M.2 2280 SS M.2 2280 DS Connexion NVMe 1.3 via PCIe 3.0 x4 Contrôlé par Pas dit ! NANDisé avec TLC 3D Lecture SEQ 2450 Mo/s 2650 Mo/s 3150 Mo/s Écriture SEQ 290 Mo/s 600 Mo/s 1000 Mo/s 850 Mo/s Lecture aléatoire 100 kIOPS 199 kIOPS 380 kIOPS 290 kIOPS Écriture aléatoire 13 kIOPS 21 kIOPS 29 kIOPS 27 kIOPS Endurance + garantie 435 To 875 To 1 750 To 3 500 To Endurance (suite !) 1 DWPD/1,8 million d’heures de MTBF Garantie 5 ans Prix 114 € 159 € 319 € 519 €

Cela ne vous rappelle rien ? Des disques très similaires avaient également vu le jour en 2019 répondant cette fois-là au nom de BarraCuda et FireCuda. De quoi y voir un simple renommage ? Pas forcément : par rapport à ces modèles, l’endurance a fait un bond en avant en multipliant par 2 à 4 la quantité maximale de données écrite. Les débits, bien que similaires, ne sont également pas identiques : la série IronWolf 510 est en effet légèrement plus lente. Étant donné que le stockage fourni est également légèrement plus faible — et la technologie sous-jacente restant de la NAND 3 D TLC —, il y a tout de même fort à parier qu’il ne s’agisse que d’une reprogrammation du firmware pour favoriser la durée de vie des cellules (et donc en réservant de l’espace pour les remplacer au fur et à mesure), mais cela reste à confirmer !

Si vous n’avez pas déjà compris, c’est pour des (ana) NAS !