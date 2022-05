Cela fait très longtemps qu'on avait vu passer un semblant de nouveauté pour le marché du bon vieux SSD SATA, désormais complètement éclipsé par le SSD NVMe qui a pour ainsi dire tout pour lui. En effet, c'était en janvier 2021 la dernière fois que l'un des constructeurs majeurs avait eu une petite pensée pour ce segment, en l'occurrence Samsung et ses SSD 870 EVO succédant aux 860 EVO. C'est à présent au tour de Western Digital de nous faire cette petite faveur avec l'introduction des WD Blue SA510, une sorte de refresh de la très vieille gamme WD Blue SATA - introduite en 2016 et étoffée en 2019 avec un exemplaire 4 To. La nouvelle gamme n'a certainement pas pour vocation de cibler l'amateur à la recherche de performance, qui fera bien mieux de s'orienter vers du NVMe pas forcément plus cher en entrée de gamme et déjà tellement plus rapide, les nouveaux WD Blue SA510 se destineront avant tout utilisateurs d'un PC exploitant toujours du bon vieux disque dur et pour les aider à effectuer un saut de performance déjà phénoménal. Voici quelles seront les nouvelles options et leur apparence :

WD WD BLUE SATA - Spécifications originales (fiche technique aujourd'hui) WD BLUE SA510 SATA Capacité 250 Go 500 Go 1 To 2 To 4 To 250 Go 500 Go 1 To Interface SATA 6Gbps SATA 6Gbps Format(s) 2.5" ou M.2 2280 SATA 2.5" ou M.2 2280 SATA Contrôleur Marvell 88SS1074 ? NAND SanDisk NAND TLC planaire 15 nm (Remplacée par SanDisk NAND TLC 3D 64L) ? DRAM DRAM Micron Yes Lecture Séquentielle 540 Mo/s (puis 550 Mo/s) 545 Mo/s (puis 560 Mo/s) 545 Mo/s (puis 560 Mo/s) 560 Mo/s 560 Mo/s 555 Mo/s 560 Mo/s 560 Mo/s Écriture séquentielle 500 Mo/s (puis 525 Mo/s) 525 Mo/s (puis 530 Mo/s) 525 Mo/s (puis 530 Mo/s) 530 Mo/s 530 Mo/s 440 Mo/s 510 Mo/s 520 Mo/s Lecture Aléatoire 4 Ko en IOPS 97K (puis 95K) 100K (puis 95K) 100K (puis 95K) 95K 95K 80K 90K 90K Écriture Aléatoire 4 Ko en IOPS 79K (puis 81K) 80K (puis 84K) 80K (puis 84K) 84K 82K 78K 82K 82K Endurance 100 To 200 To 400 To 500 To 600 To 100 To 200 To 400 To Chiffrement Non Non Garantie 3 ans au lancement, puis 5 ans 5 ans MSRP au lancement (2,5" - M.2) 99 - 109 € 169 - 179 € 339 - 349 € ~ 300 € ~500 € 65 $ (référencé à 50,92 €) 75 $ 100 $ (référencé à 138,18 €) Fiche technique (2022) WD BLUE WD BLUE SA510

Première constations, l'offre est plus limitée qu'auparavant, WD se contentant pour l'instant de 3 capacités au lieu d'y avoir mis d'emblée du 2 et 4 To - comme Samsung l'a d'ailleurs fait. Dommage ? Au fond, la fiche technique ne réserve pas vraiment de surprise, c'est normal, le SSD SATA exploitait déjà le SATA 3 au maximum de ses capacités. De ce fait, dans l'ensemble les chiffres de performances sont plutôt proches, soit identiques, soit légèrement inférieurs ou supérieurs, mais ça se joue à pas grand-chose. Cela ne fera certainement que très peu de différence à l'usage. L'endurance n'a pas bougé d'un poil non plus et c'est bien dommage, WD aurait peut-être pu saisir l'occasion pour se mettre à niveau avec Samsung, qui détient donc toujours la couronne de l'endurance sur ce segment. Enfin, les premiers prix constatés sont légèrement plus élevés par rapport aux WD Blue sortants, mais sans stock et avec peu de référencement en ligne pour l'instant, ce n'est pas très représentatif. La disponibilité devrait être de mise d'ici 2 semaines. Allez, le moment est venu de faire enfin passer mamie et pépé au SSD !