Samsung et Western Digital, deux concurrents sur le segment du stockage ont signé ensemble un MOU, acronyme de Memorandum Of Understanding. Ça ne signifie pas qu'ils sont devenus méga potes et qu'ils vont fusionner, ça signifie simplement qu'ils vont mettre ensemble leurs connaissances et leurs expertises pour développer des solutions Zone Storage ZNS SSD et HDD SMR, ZNS signifiant Zoned NameSpaced. Mais pour quoi faire ? Afin de créer, avec l'aide des acteurs du marché, des solutions logicielles qui permettraient d'optimiser l'usage de ces unités de stockage. Qu'entend-on par optimisation ? Il s'agirait de créer un fonctionnement par zones et non plus généralisé à tous les blocs, de réguler les écritures/lectures afin de ne pas accélérer les usures de puces, etc.

Mais pour que ça puisse se faire, il faut faire adhérer le marché pro à cette philosophie, et trouver des boites dont l'environnement est le coeur de métier, créer des standards logiciels qui pourront être utilisés sur les SSD et HDD Zone Storage des deux constructeurs, et pourquoi pas, à terme, à toutes les boites qui fabriquent des unités de stockage ou matériel D2PF. La standardisation assurerait une sorte d'action "bas niveau" comme les API 3D, pouvoir rentrer dans les détails des SSD et HDD. L'idée est bonne, mais pas désintéressée, est-ce que le marché en a besoin ? Probablement, mais le fait que rien ne soit standardisé contribuerait à ralentir l'adoption. Avec deux gros cadors du stockage, le virage semble bien amorcé.