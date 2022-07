L'année dernière, Western Digital avait fait connaitre son intention d'introduire des disques durs de 22 To en 2022, ce fut chose faite en mai dernier avec l'introduction des Ultrastar DC HC570 et DC HC670, et c'est maintenant au tour des différentes gammes WD d'intégrer la nouvelle capacité, direction le commerce au détail ! Le plafond de capacité des gammes WD Gold, WD Red Pro et WD Purple Pro passe ainsi de 20 à 22 To, et WD peut se vanter une fois de plus d'avoir toujours une longueur d'avance sur son rival Seagate en particulier. WD avait également été le premier à lancer un modèle de 20 To en 2019.

Chacune de ces trois gammes aura donc son modèle de 22 To adapté aux usages et aux domaines ciblés, en partant naturellement d'une même base, à savoir celle d'un disque dur de 3,5" 7200 tr/min en SATA et embarquant 10 plateaux de 2,2 To. La bonne surprise de ces disques, comme pour les Ultrastar, c'est que c'est un enregistrement magnétique conventionnel qui est utilisé, alors qu'il y a peu de temps encore, on se serait plutôt attendu à du SMR. Bien entendu, c'est aussi entre autres grâce à l'ePMR (anciennement EAMR) et l'usage d'hélium que cet exploit a été possible. WD y a également intégré ses dernières technologies OptiNAND et d'actionneur à trois étages (TSA). Bref, c'est du HDD en pointe des technologies dont vous pourrez découvrir la majorité des caractéristiques dans le tableau ci-dessous !

Bien qu'ils se destinent avant tout à des usages plutôt professionnels, rien ne vous empêchera d'y mettre la main dessus pour vos besoins domestiques. Néanmoins, vous vous doutez bien qu'un disque dur de 22 To représentera un investissement conséquent, bien que le prix au Go soit en principe très largement en sa faveur. On ne connait pour l'instant que le prix en euros du WD Gold, 739 € et une disponibilité estimée à 3 - 4 semaines. Le WD Red Pro 22 To a été référencé aux US pour 600 $ et on supputera qu'il se vendra au moins pour 700 € en Europe. Pour ce qui est de la famille WD Purple Pro, en sachant que cette gamme est généralement moins couteuse à capacité équivalente par rapport aux deux autres, on peut imaginer que le modèle 22 To se négociera plutôt dans les 600 €.