Ces derniers temps ont été rudes aussi pour le monde des mémoires flashs, avec la spéculation sur le minage du Chia, une cryptomonnaie chinoise qui se base sur l'utilisation massive de mémoire morte afin d'obtenir des tokens. Bien entendu, il y a eu d'autres raisons, ce qui a entrainé des changements de puces mémoires et de version de contrôleurs sans avertir forcément les utilisateurs, ainsi que des modèles dédiés à cette utilisation. Néanmoins, cela n'empêchera pas les fondeurs de chercher à faire évoluer leurs procédés de fabrication, et de renforcer le développement de la production globale de SSD en interne, de la mémoire jusqu'au produit final. C'est dans ce but que KIOXIA va étendre sa gamme de SSD EXCERIA fonctionnant en NVMe, afin de mieux faire profiter le grand public de ses dernières technologies.

Nous retrouvons donc deux nouvelles familles, avec pour débuter les EXCERIA Pro qui seront prévus en PCIe 4.0, ce qui sera une première pour le fabricant sur ce segment envers le grand public. Pour l'instant, aucune information chiffrée n'est donnée, mais il semblerait que le bond de performances soit exclusivement orienté sur les débits séquentiels, à en croire KIOXIA. Cependant, il nous faudra attendre très probablement les spécifications complètes et les premiers tests pour en avoir le cœur net.

La seconde famille sera les EXCERIA G2, une évolution du modèle d'entrée de gamme du constructeur, promettant de meilleures performances et une capacité maximale étendue à 2 To contre 1 To sur la première génération. Il est donc fort probable que KIOXIA ait changé le type de puces NAND, qui était en 96 couches sur la première génération, pour des puces en BiCS5 de 112 couches, voire peut-être en BiCS6 de 162 couches, ne sait-on jamais. Il faudra attendre le ChinaJoy de Shanghai qui se déroulera dans les deux prochains jours pour en savoir plus sur ces modèles, prévus pour la fin de l'année 2021.