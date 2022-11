Le stockage c'est crucial dans nos machines, mais pas que. Il y a d'autres marques évidemment. Ce billet centralise quelques offres intéressantes sur des produits de la marque américaine. On trouve d'abord le Crucial P2 de 1To sous les 70€. Il embarque un contrôleur Phison PS5013-E13T et utilise de la NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM. Les débits sont assez modestes sur ce modèle NVMe PCIe 3.0, mais seront suffisants pour des tâches quotidiennes (2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture). L'endurance est donnée pour 300 TBW et la garantie est de 5 ans. Notre lien vous mènera jusqu'à l'offre chez Amazon.

On trouve ensuite un modèle un peu plus véloce, le P3 de 2To. Cette version NVMe PCIe 3.0 est équipée de puce NAND 3D QLC 176 couches. Les débits annoncés sont de l'ordre de 3500 Mo/s et 3000 Mo/s en lecture et en écriture, pour une endurance de 440 TBW. C'est moins endurant, mais plus rapide qu'un P2. Ne comptez pas sur un cache DRAM non plus sur cette version. Il devra servir de stockage pur. La garantie reste de 5 années, et son prix passe à 129,99 €. Notre lien vous guide jusqu'à cette offre chez Amazon.

Enfin, on passe sur le P5 en version 2To. Il embarque un contrôleur Micron DM01B2 et des puces Micron TLC 3D 96 couches. On aura droit cette fois à une puce de 1 Go de LPDDR4 pour le cache et d'un cache adaptatif SLC en plus. Les performances brutes sont annoncées à plus de 3 Go/s en lecture et écriture séquentielles sur ce modèle. Les accès aléatoires sont pour leur part annoncés à 250K IOPS et 500K IOPS en lecture et en écriture. Le modèle dispose d'une garantie de 5 ans ou 1200 TBW durant cette période. Son prix passe à 184,99 €. Notre lien vers Amazon est en dessous.