Après OCZ, Kioxia enterre Plextor

C'est évidemment une nouvelle qui parlera au plus vieux d'entre vous, tant pour OCZ qui avaient fait beaucoup parlé autant d'eux pour leur présence anticipée et agressive sur le marché alors émergeant des SSDs vers 2008 que pour leurs soucis de fiabilité sur ces mêmes SSDs, que pour Plextor qui à l'inverse était plutôt positionné sur les périphériques haut de gamme... et le tarif qui va avec.

D'origine nippone, Plextor s'était notamment illustré à la grande époque des supports optiques par son statut de référant absolu lorsqu'il s'agissait de s'équiper d'un lecteur de CD-ROM ou d'un graveur — les fameux Plexwriter — de CD-ROM, alors interfacés en SCSI puis plus tard en IDE, usité à grand coups de captain "Nero Burning ROM" obvious. Puis une fois l'ère de l'optique terminée, la firme s'était recyclée avec un certain brio dans le business des SSDs devenant alors plus un fabricant, mais un assembleur OEM comme pas mal d'autres, sous la houlette de Lite-On, entité mangée en 2019-20 par Kioxia.

Un M5 Pro basé sur un contrôleur Marvell 88SS9187 et de NAND MLC 19 nm que nous avions anatomié il y a quelques années

Des gammes de SSD « M » entre autres propulsées par des contrôleurs Marvell, avec d'excellents firmwares retravaillés chez Plextor : des forces de développements qui finiront par partir chez Innogrit suite au retard pris par Marvell sur les générations PCIe 4.0 et 5.0 ; en somme le début de la fin, là où la concurrence se tournait vers Phison. Un tableau suffisant pour Kioxia pour cesser les activités de la marque sans tenter une seconde résurrection, ce premier étant bien parti pour un focus sur le marché pro et industriel plutôt que le marché consumer, avec toutefois des références grand public qui resteront distribuées sous la marque Kioxia avec la gamme Exceria 100 % maison.

Si vous êtes possesseurs de matos Plextor, la garantie est assurée par SSSTC (Solid State Strorage Technology Corportion), filiale spécialisée de Kioxia, depuis le premier janvier. Une, certes petite, page de l'histoire de plus belle la vie du hardware qui se tourne !