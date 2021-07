Vous vous en douterez, nous travaillons à un nouveau Comptoir un poil plus web 2.0 3.0 compilant qui reste dans l'esprit du premier sans néanmoins nous coûter un rein, puisque nous n'avons pas fait de campagne de crowfunding pour financer cela. Dans cette veine, nous avons cherché depuis plusieurs mois à redéfinir les acteurs avec qui nous souhaitions travailler pour offrir le meilleur service possible dans nos colonnes, et nous avons le plaisir de vous annoncer que pour ce qui concerne la comparaison de prix présente sur le site, c'est avec ledenicheur.fr que nous allons très bientôt avancer, considérant que c'est le seul acteur à ce jour apte à mettre en lumière des acteurs du e-commerce que l'on ne voit pas ailleurs, en dehors des sacro-saints leaders du retail français qui trustent les médias du web. Y compris nous d'ailleurs.

Le denicheur, vous connaissez sans doute : c'est suédois, Schibsted, structure mère du bon coin. Au-delà de la présence de plus petites boutiques, une chose que nous aimerions bien pouvoir développer sur le Comptoir, leur API permet également d'avoir accès à une bonne variété d'outils, comme un historique des prix fiable ou encore la classification énergie actuellement en cours d'implémentation. De quoi vous proposer par ricochet des contenus toujours plus pertinents. Et c'est là que l'intérêt de ce billet : les éléments – si applicables – de comparaison de prix sont généralement affichés en amont du contenu que vous lisez (super relou), en aval (moins relou), ou en parallèle comme sur CDH au milieu d'autres choses connexes et un bandeau publicitaire.

Si nous avons inclus un champ de recherche sur cet encart actuellement présent, différents retours nous ont indiqué qu'il était trop souvent confondu avec de la publicité, et par la même finalement peu utilisé. L'idée retenue actuellement est d'inclure la nouvelle solution de street price en aval des contenus éditoriaux pour ne pas nuire à la lisibilité de ces derniers. Et si ce n'est pas applicable, nous afficherions alors soit des contenus populaires, soit les bons coups du moment côté shopping tech. Mais on se disait que vous, les lecteurs et donc utilisateurs potentiels, aviez peut-être un avis sur la chose, ou des retours d'expériences à partager, ou encore : des souhaits.

La question !

Alors on vous le demande ici : qu'attendriez-vous de cet encart de comparaison de prix sur le Comptoir, et sous quelle forme ?