Loin derrière les monstres goinfrés aux hormones comme la Viper 8KHz, se trouvent aussi des souris plus modestes comme la Razer Orochi. La souris originale avait été lancée en 2009 au service des joueurs nomades et fut suivie de plusieurs mises à jour, dont une en 2015 avec l'Orochi Chroma, toujours dans l'objectif d'offrir une souris au petit gabarit capable de fonctionner sans fil, légère et facilement transportable, et avec quelques arguments pour les joueurs.

Le modèle le plus récent avait relativement impressionné par sa conception ambidextre assez confortable (dès lors que les mains ne sont pas trop grandes), une bonne autonomie, un capteur précis et surtout laissant le choix d'un fonctionnement entre sans-fil et filaire. Par contre, elle n'était pas exempte de défauts, certains lui reprochaient un câble USB trop court (1 mètre seulement) et surtout une latence trop importance en Bluetooth, et donc l'absence d'un sans-fil 2,4 GHz. Accessoirement, l'ajout d'un éclairage RGB était aussi plutôt anecdotique et banal. La version 2021 a-t-elle fait l'effort de corriger ces défauts ?

En bref, la réponse est surtout oui, et un peu non. Tout d'abord, Razer a revu le design de l'ensemble, l'Orochi V2 est un peu plus longue et haute, plus sobre, toujours aussi légère (sans pile), toujours symétrique et adaptée à toutes les prises en main, mais Razer a laissé tomber les boutons latéraux à droite pour ne garder que les deux à gauche. C'est un peu dommage pour les gauchers... Au passage, exit aussi le RGB, de toute façon bien futile sur une souris nomade pour laquelle chaque minute d'autonomie compte. À propos de jus, ce n'est plus une pile alcaline à l'oeuvre, mais une AA au lithium, en sachant que la souris dispose aussi d'un second logement pour une pile AAA - mais un seul type peut-être utilisé à la fois. De ce fait, l'endurance s'envole et Razer promet à présent des centaines d'heures d'utilisation en continu, que ce soit en Bluetooth ou en 2,4 GHz. Oui, parce que la souris peut désormais se faire exploiter via les deux. En contrepartie de cette autonomie monstre, l'option d'une utilisation en filaire a complètement disparu - sans-fil ou rien ! Un point potentiellement regrettable. À l'oeuvre sous le capot, l'on retrouvera des interrupteurs mécaniques de la marque, ainsi que son capteur optique 5G, promettant une réactivité et une précision bien améliorée.

Au fond, les évolutions sont assez sympathiques et avec elles l'Orochi se met finalement au goût du jour, le RGB en moins. Nul doute que certains nomades y trouveront souris à leur main pour leur machine portable, fut-elle gaming ou non, le nouveau design assez sobre et aux lignes discrètes étant après tout plutôt passe-partout. Dans l'immédiat, le tarif demandé reste assez cher pour ce que c'est, mais l'Orochi vise un marché de niche assez peu adressé. Notez que si le noir ou le blanc ne vous conviennent pas, vous pourrez aussi opter pour une version personnalisée avec l'un des nombreux designs proposés par Razer Customs, mais elle coûtera alors 99,99 €...