L'offre de SSD NVMe de Samsung est actuellement constituée de la série flagship 980 PRO, suivie des 970 EVO Plus et 970 EVO. La première a succédé à la gamme 970 PRO, marquant la transition de l'offre grand public de Samsung vers la norme PCIe 4.0 et échangeant au passage aussi la NAND MLC pour de la NAND TLC ordinaire, au grand dam d'une partie du public visé par ce type de produit. La série NVMe EVO n'a pas encore de relève pour l'instant et on ne sait pas si Samsung prévoit de lui donner prochainement le traitement PCIe 4.0 - il faut dire que l'intérêt serait désormais assez nul, puisque c'est avant tout le type de NAND qui distinguait les SSD PRO des EVO.

Par contre, le constructeur coréen semble avoir choisi une autre voie pour renouveler son offre de SSD NVMe avec de la NAND de dernière génération. En effet, un SSD 980 a fait surface chez certains revendeurs outre-Rhin et a également fait une brève apparition sur le site officiel du fabricant (la même chose avait été faite pour le 980 PRO, la méthode de « fuite » d'information n'a pas changé). Toujours pas d'EVO en vue donc, mais une série 980 tout court pour compléter le segment derrière le flagship, avec une offre avant tout plus abordable. Pour ce faire, point de PCIe 4.0 et point de DRAM, mais un nouveau contrôleur maison nommé Pablo associé à une V-NAND MLC 3-bit (TLC) de 136 couches. Afin de compenser (partiellement) l'absence de DRAM, on rappelle que la norme NVMe permet la création de la table de mappage grâce au Host Memory Buffer en cache dans la mémoire du système.

Évidemment, les 980 s'annoncent largement en retrait des 980 PRO, mais aussi un poil en dessous des plus anciens 970 EVO Plus, en notant que l'endurance serait néanmoins parfaitement identique entre ces 3 séries. C'est donc sur les tarifs que ces 980 vont devoir jouer pour se démarquer du reste de l'offre NVMe de Samsung et de la concurrence. Justement, les prix avancés aujourd'hui suggèrent un 980 relativement bien placé, presque à niveau avec certains SSD NVMe QLC DRAMless les plus abordables et aligné avec des SSD NVMe TLC DRAMless comme les WD Blue SN550, mais dont les performances sont aussi sensiblement inférieures. Ce serait donc une manière pour Samsung d'attaquer l'entrée de gamme du SSD NVMe et de rendre son offre plus abordable par la même occasion, sans dénaturer l'image des séries PRO et EVO, et sans piocher dans de la "vilaine" NAND QLC. Ça pourrait donc être plutôt intéressant ! La disponibilité est a priori prévue pour le 31 mars. (Source)