Alors que c'est toujours le silence du côté du fabricant, on sait désormais tout de même qu'il y a bien une relève en chemin pour le SSD 980 PRO de Samsung, il se nommera tout simplement 990 PRO ! Comment le sait-on ? Facile, le SSD est référencé depuis la semaine dernière comme étant un module conforme au PCIe 5.0 x4 chez le consortium PCI-SIG, assurant ainsi le nom du produit et plus ou moins où Samsung en est dans ses démarches en vue d'une commercialisation. Ce référencement confirme aussi qu'il possède une interface M.2 (ce dont personne ne doutait, à vrai dire), mais c'est malheureusement tout ce que l'on est en mesure de tirer de ce tableau, étant donné qu'aucune autre spécification n'y est mentionnée. Pas de chiffes de performances ni de capacité, par exemple.

En supposant que ce 990 PRO soit bien le MZ-V9P2T0 et MZ-V9P1T0 repéré début aout du côté de la toile sud-coréenne, il y aurait à minima des 990 PRO de 1 et 2 To en chemin. Pour l'anecdote, le 980 PRO avait débuté sa carrière avec des variantes de 250 Go, 500 Go et 1 To. Il n'est pas impossible à ce que Samsung laisse finalement tomber les plus petites capacités comme d'autres fabricants ont déjà commencé à le faire. En tout cas, le futur 990 PRO rejoint le SSD 1743 U.2 déjà sur la liste depuis un petit moment. Pour rappel, ce dernier fut le premier SSD PCIe 5.0 du fabricant, annoncé officiellement fin 2021 et commercialisé en 2022 pour les entreprises. On découvre ici aussi que des variantes U.3 et E3.S sont en chemin, portant à 4 le nombre de SSD PCIe 5.0 chez Samsung. On peut spéculer que le 990 PRO exploitera lui aussi la V-NAND de 6e génération du géant coréen, sans doute de type TL... pardon, MLC 3-bit. Le 970 PRO avait été le dernier de cette classe à utiliser de la V-NAND 2-bit, on doute toutefois très fortement que Samsung puisse oser franchir le pas vers une V-NAND QLC MLC 4-bit pour sa série PRO.

Bon, de toute évidence, Samsung semble bel et bien se préparer pour les lancements de nouvelles plateformes d'AMD et d'Intel, qui devraient contribuer à démocratiser le PCIe 5.0. Autrement dit, il n'est pas improbable que ce 990 PRO débarque encore cette année. (Source)