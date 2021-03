Nvidia a publié en mode ninja un hotfix estampillé 461.81. Il est comme toujours loin d'être indispensable, sauf pour ceux qui sont concernés par les améliorations induites. En gros, il y a trois jeux vraiment impactés. Le premier est Fortnite, l'optimisation du cache des shaders réduit significativement le stuttering sur certaines configurations, en gros celles qui sont touchées. Le second est Red Dead Redemption 2, qui pouvait afficher des points noirs pixellisés. Enfin, Detroit Become Human pouvait, quant à lui, crasher lors de l'activation du filtre Sharp (via GFE ou via panneau de configuration).

Il y a d'autres petites choses, mais rien d'exceptionnel. La GTX 1660 SUPER faisait du clignotement aléatoire sur certains moniteurs, le SURROUND (ça existe encore ?) plantait en 4k et avec HDMI 2.1 sur certaines TV, Rocket League pouvait charger trop longtemps, vous pouviez mourir d'arrêt cardiaque et d'AVC au bout de 30 jours sans boire/manger/dormir. Désormais ça va plus vite et vous avez le temps de faire ce qu'il faut pour vivre, cool !