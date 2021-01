Entre deux leaks de Rocket Lake et de GeForce Ampere, en voici une pour un autre segment, pour changer un peu, celui du SSD SATA (vous la sentez l'excitation, là ?) ! Un site allemand d'actualité informatique suggère que le géant coréen préparerait enfin une nouvelle relève pour sa gamme de SSD SATA, qui n'a pas été rafraîchie depuis l'introduction des 860 EVO en janvier 2018, il y a donc bientôt trois ans. Rien d'anormal, il faut dire que l'interface SATA n'a plus vraiment grand-chose à offrir de plus pour le stockage, surtout à l'époque où le PCIe à la faveur des constructeurs et des amateurs à la recherche des meilleures performances.

Pour retracer un peu l'évolution de la famille 8xx EVO et rafraîchir ses souvenirs, elle avait fait ses débuts en juillet 2013 avec le lancement des 840 EVO, en succession à la gamme 840, puis ce sont les 850 EVO qui avaient assez rapidement suivi en décembre 2014 (il faut dire qu'il fallait aussi un peu faire oublier le fiasco du firmware bugué des 840 EVO), et il aura donc tout de même déjà fallu attendre un peu plus de 3 ans avant de voir arriver les 860 EVO. Depuis les 850 EVO, les évolutions se tiennent - assez logiquement - dans un mouchoir de poche. Que peut-on donc bien attendre d'une nouvelle gamme 870 EVO, qui n'a encore rien d'officiel, mais aurai déjà été référencée en Europe et Amérique du Nord ?

Comme avec la génération précédente, Samsung proposerait 5 variantes de 250 à 4 To, pour l'instant uniquement au format 2,5", mais rien n'exclurait des modèles M.2 plus tard. Une affiche fait aussi état d'une vitesse de lecture séquentielle plafonnant à 560 Mo/s et jusqu'à 530 Mo/s en écriture, soit +10 Mo/s pour ces deux mesures par rapport aux prédécesseurs. Considérant les contraintes du SATA 3, difficile d'en attendre beaucoup plus. Les artifices potentiellement exploités par Samsung pour y arriver peuvent être multiples : nouveau contrôleur, DRAM plus rapide ou en plus grande quantité, NAND de dernière génération plus rapide...

L'endurance du plus gros modèle serait de 2400 To, identique à celle du prédécesseur, suggérant que la nouvelle gamme serait avant tout un humble refresh avec de la nouvelle NAND. À ce sujet, si l'information sur l'endurance est bonne, il y a fort a parier qu'il s'agira toujours de TLC, la NAND QLC ne dépassant pas encore les 1440 To pour 4 To chez Samsung avec la série 870 QVO lancée en 2020, tandis que la NAND MLC a clairement été abandonnée, comme en témoigne l'utilisation de NAND TLC pour le dernier-né 980 PRO. Ce ne serait donc pas trop risqué non plus de penser que la garantie sera également toujours de 5 ans, comme avant.

Enfin, la tarification irait de 70 à 450 euros, ce qui correspond assez avec celle observée en ce moment avec les 860 EVO, et en ferait toujours une offre relativement bien placée face aux concurrents, surtout en matière d'endurance. On sera certainement fixé en janvier si Samsung s'en tient à la date d'anniversaire de sa gamme 860 EVO, ou a défaut, avec une petite présentation au CES 2021 Virtual. En tout cas, il y a des chances que toutes ces informations soient plus ou moins correctes. Après tout, qu'y aurait-il vraiment d'excitant à balancer de fausses rumeurs à propos de SSD, franchement ?