Pour faire une carte graphique pour ordinateur portable, les fabricants ont deux choix : soit renommer un modèle moins pourvu en cœurs que le modèle de bureau, permettant ainsi de limiter la chauffe, soit intégrer exactement la même variante, mais en sélectionnant à la gravure les meilleurs exemplaires et en abaissant grandement la fréquence, toujours pour contenir l’enveloppe thermique.

Pour NVIDIA, et plus particulièrement pour sa dernière architecture Ampère, la question a lieu de se poser. En effet, si les modèles actuels sont placés haut en gamme (tous les joueurs n’ont pas de RTX 3090 dans leur PC, loin de là), les dernières fuites font état de RTX 3060 équipés de 12 Gio de VRAM. Dans cette histoire, voilà qu’une fuite toute droite sortie de GeekBench — via @TUM_APISAK, ne perdons pas les bonnes habitudes — vient apporter quelques éléments : la potentielle RTX 3080 posséderait 48 CU, c’est-à-dire 6144 cœurs CUDA ce qui signifiait que la carte utiliserait la version non castrée du GA-104, qui anime actuellement la RTX 3070 avec « seulement » 5888 cœurs. Vous voulez plus de caractéristiques ? Comptez alors sur 16 Gio de GDDR6 et une fréquence maximale de 1,5 GHz — qui a parlé d’une possible version Max-Q ? Pour ce qui est du modèle, nous aurions à faire à un ASUS ROG Zephyrus Duo, dont le processeur serait un Ryzen 9 5900H (8 cœurs/16 threads @ 3,3 GHz de base et 4,54 GHz en boost), rien que ça. Une chose est sûre : niveau tarif, ça va piquer sévèrement !

Côté score, avec 139 181 points OpenCL sur GeekBench 5, la belle se paierait le luxe de dépasser d'un pouillème la 3070 de bureau (environ 137 000 points) mais resterait derrière la 3080 grand format (180 000 points). Un placement cohérent en matière de performances, donc ; mais cela risque fort de se répercuter sur les prix ! (Source : VideoCardz)