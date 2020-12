"C'est qu'il fait sombre ici dis donc !" "Eh oui René, forcément, nous sommes dans une grotte". L'homme chercha alors sa torche, mais finira finalement par tomber sur plus lumineux... Mais ne serait-ce pas un SSD de chez ADATA qui brille dans le noir ? Voilà que la marque nous pond une référence assez originale, qui devrait quand même ravir les amateurs de loupiotes. Ah oui, c'est qu'il y en a un paquet dans celui-là et en plus, c'est un modèle NVME performant, pour le plaisir des adorateurs de performances. On vous présente donc le XPG SPECTRIX S20G !

Le bousin est équipé de mémoire NAND Flash 3D TLC et se retrouve interfacé en PCI-e 3.0 via un lien X4. La norme NVME 1.3 est supportée pour ce SSD format M.2 2280 au look surprenant. Eh oui, parce que plus que les chiffres, l'argument de cette solution de stockage n'est autre que l'esthétique du produit. Un dissipateur en aluminium, probablement efficace pour la dissipation thermique, est surmonté de parties RGB, lui donnant un style futuriste. Au niveau des performances, ADATA annonce 2500 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture, ce qui est relativement correct pour un modèle comme celui-ci. En aléatoire, c'est du 160K en lecture et du 190K IOPS en écriture que se coltine ce S20G. Nous savons qu'un cache pseudo SLC sera présent, mais nous n'avons pas plus d'informations le concernant. Pour le MTBF, c'est du 2 millions d'heures, en fait exactement ce que l'on retrouve sur la plupart des produits SSD. Nous aurions aimé tout de même avoir les chiffres correspondant à la quantité de données pouvant être écrites sur le machin, puisque ces informations sont souvent relativement plus fiables.

Si ce lampadaire vous intéresse, sachez qu'il est garanti par la société pour 5 années. La date de sortie n'a pas encore été communiquée, il en est de même pour le tarif qui sera appliqué au lancement. Puisque le prix sera surement salé de part la surtaxe du RGB, on pourra le comparer au bien connu 970 EVO de chez Samsung ou bien au P5 de chez Crucial, des références quand même plus performantes. Vous pourrez trouver ce S20G en 500 Go ou 1 To, selon vos besoins et vos exigences, sinon pour le reste, c'est via le lien ci-dessous.