Apple a vraiment fait un sacré pied de nez à Intel, en se passant du fondeur de Santa Clara afin de concevoir ses propres puces basées sur ARM pour ses prochains appareils fixes comme mobiles. Toutefois, cela amène à des répercutions sur la production, puisqu'à partir de maintenant, la pomme devra demander à TSMC de produire l'intégrale de ses puces A14 et M1 - ainsi que les futures A15 - en 5 nm, node utilisé pour ces générations. Une situation intéressante, puisque ce node n'est toujours pas utilisé par l'industrie hardware plus globale, ce qui aurait permis à Apple de négocier un contrat intéressant : 83 % d'occupation des chaines de productions du fondeur taiwanais en 2021.

Il faut dire que pour l'instant, le 5 nm n'est utilisé que pour une poignée de puce. En effet, les prochaines générations de CPU et GPU de chez AMD qui pourraient exploiter ce node ne sont pas attendues avant fin 2021, tout comme Intel et NVIDIA, des clients potentiels pour les années qui viennent. Apple en profite donc pour obtenir une production conséquente, qui permettrait d'éviter les ruptures de stock récentes dans le milieu. De plus, il pourrait en profiter pour obtenir une potentielle avance technologique que ce soit sur les smartphones et les ordinateurs portables, ce node permettant de réduire la consommation et la chauffe des puces pour des performances supérieures.

Il reste cependant un gros point à gérer : l'environnement Apple est assez fermé, et il faudra plus qu'un coup de pouce technologique à al pomme pour espérer conquérir le cœur des utilisateurs. Si cela reste faisable pour les smartphones, la route est très longue encore pour les utilisateurs d'ordinateurs. (source : Taipei Times)