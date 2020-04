Il faut dire que Crucial, la filiale de Micron, n’est pas réputé pour faire la course avec ses concurrents, que ce soit sur le marché du SSD ou celui de la mémoire vive. Il n’est pas rare que le constructeur se trouve en retrait sur le plan des performances ou débarque avec un produit compétitif bien après la bataille, mais en contrepartie frappe généralement plus dur que les autres sur la tarification de ses produits, qui représentent ainsi souvent aussi un très bon compris performance/prix.

En matière de SSD, on retrouve déjà chez Crucial une offre plus ou moins complète, avec les BX500 sauce QLC en entrée de gamme SATA et derrière les MX500 en TLC, et sur le devant de la scène se trouvent depuis peu les SSD M.2 NVMe P2.

Toutefois, il y avait encore un sacré écart à combler avec les meilleurs des SSD NVMe PCIe 3.0 concurrents, parmi lesquels on peut citer les WD Black SN de Western Digital, et bien évidemment les 970 PRO et EVO de Samsung. Relativement longtemps après l’introduction de ces derniers, voilà que Crucial s’offre finalement aussi une petite place au soleil du SSD NVMe « haute performance » en PCIe 3.0 avec sa nouvelle série des P5, dont voici les premiers détails :

Crucial SSD NVMe M.2 2280 P5 250 Go P5 500 Go P5 1 To P5 2 To Facteur de forme, interface et protocole M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 Contrôleur inconnu Vu les performances, certainement un P5012-E12 ou un SM2262EN Cache pseudo-SLC sans doute NAND NAND 3D TLC (Micron ?) DRAM oui Perfs. lecture séquentielle 3400 Mo/s Perfs. écriture séquentielle 1400 Mo/s 3000 Mo/s Perfs. lecture aléatoire ? ? ? ? Perfs. lecture & écriture aléatoire ? ? ? ? Chiffrement Oui Endurance 150 To 300 To 600 To 1200 To Garantie 5 ans Prix ? ? ? ?

Avec le peu d’informations que l’on a sous la main, les performances affichées paraissent toutefois cohérentes avec le positionnement de la série, assez pour espérer faire un peu d’ombre aux références phares du segment. Il manque toutefois le point le plus important qu’est celui du prix, en espérant que les tarifs proposés seront attrayants. On peut regretter l’absence de radiateur, en se rappelant que très peu de SSD NVMe PCIe 3.0 en sont équipés. Ici, Crucial a tout simplement posé une fine feuille en métal (alu ou cuivre) pour afficher l’identité du SSD et en même temps procurer une surface de dissipation.

Bref, une série un peu tardive, surtout à l'heure du SSD PCIe 4.0, mais pas forcement inintéressante si les tarifs sont justes, particulièrement pour l’upgrade d’une machine portable sans se ruiner.