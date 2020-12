Récemment, nous avons passé en revue les sites de tous les fabricants de cartes mères principaux distribués en France, afin de faire le point sur les avancées des BIOS chez chacun et l'intégration des derniers AGESA publiés par AMD. On en avait conclu que la grande majorité des cartes mères de série 500 en sont déjà au dernier AGESA 1.1.0.0 Patch D et que les mobales de série 400 n'en étaient pas loin non plus, mais avec un suivi un peu plus variable selon le fabriquant, en notant que les modèles B450 sont souvent favorisés par rapport aux X470.

Conformément à la politique d'AMD à ce sujet, sans surprise, aucun fabricant n'a entrepris de proposer de BIOS permettant d'installer un Ryzen 5000 sur une carte mère de série 300, du moins officiellement. En la matière, les cartes mères d'ASRock ont pourtant fait l'objet d'une attention particulière dès le début, puisque la Taichi X370 et l'A320-HDV avaient été les premières cartes mères de série 300 à recevoir un BIOS alpha pour permettre la compatibilité avec Zen 3, et ça ne s'est pas arrêté en si bon chemin ! Bien entendu, impossible de savoir si c'est bien le constructeur qui est vraiment derrière ces publications sur la toile ou s'il s'agit essentiellement du travail de passionnés pas forcément affiliés à la marque, comme certains l'ont fait en modifiant et flashant le BIOS d'une X470 Taichi sur une version X370.

En tout cas, voici toutes les cartes mères 300 de chez ASRock concernées à ce jour par l'un de ces BIOS :

ASROCK - CHIPSETS 300 - NON OFFICIEL !! DATE BIOS EXPÉRIMENTAL !! Quoi dedans (officieusement) ? X370 Taichi 16/12 6.61 Mise à jour vers AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 X370 Killer SLI X370 Pro4 6.41 Fatal1ty X370 Professionnal 6.61 Fatal1ty X370 Gaming X 6.11 Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac 6.61 X370M Pro4 6.71 X370M-HDV 4.20 AB350M-HDV 6.21 Fatal1ty AB350 Gaming K4 6.41 Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac 6.61 A320M Pro4 6.71 A320M-HDV R4.0 4.22 A320M-HDV R3.0 3.62 A320M-HDV 6.21 A320M-ITX 6.61 Pour télécharger et tester (à vos risques et périls !) Via Reddit

Ça fait tout de même une bonne partie du catalogue de série 300 d'ASRock. On ne peut s’empêcher de penser que le support officiel des Ryzen 5000 sur cette génération de chipset aurait certainement pu être réalité dès le départ, mais que la volonté n'y était tout simplement pas chez AMD ou ses partenaires (qui doivent vendre des cartes mères, ne l'oublions pas), à moins qu'un autre détail plus technique nous échappe encore. Libre aux plus téméraires de choisir de tenter l'expérience s'ils ont le matériel approprié a disposition, mais ce n'est évidemment pas sans risque... Il faut insister sur le fait que l'on ne connaît pas l'auteur de ces BIOS purement expérimentaux. De plus, impossible aussi de savoir quels sont exactement les CPU supportés. Celui des Ryzen 5000 semblent être un acquis et peut-être aussi les Ryzen 3000, mais quid du reste ?

Bref, à réserver à ceux et celles qui n'ont rien à perdre et savent ce qu'ils font. Pour les autres, n'attendez toujours pas un support officiel, AMD a récemment encore rappelé que celui-ci n'arrivera pas.