Toshiba n'a visiblement pas reçu le mémo, les disques durs n'ont plus la cote auprès des joueurs, que ce soit sur PC où un SSD SATA seul suffit largement à passer au niveau de confort supérieur ou sur console où le SSD NVMe a désormais repris le flambeau, mais débarrassé de sa division mémoire, le géant japonais cherche donc toujours un moyen pour interpeler le joueur. Le constructeur a donc pris sa gamme de stockage externe Canvio et lui a accolé l'adjectif gaming, et hop, le tour est joué !

Cela rappellera l'initiative de Seagate fin 2019, avec son FireCuda Gaming Dock embarquant un disque dur de 4 To, une solution (coûteuse) qui avait toutefois le mérite de compléter en tant que station d'accueil, ce que la solution Canvio Gaming de Toshiba ne fait pas. Cela dit, Seagate avait visiblement bien vite compris que le SSD avait plus de chance auprès des joueurs, puisqu'il avait rapidement complété sa gamme de stockage externe gaming avec du SSD.

Le Canvio Gaming de Toshiba affichera des dimensions compactes de 111 x 80 x 13,5 mm ou 111 x 80 x 19,5, respectivement pour des capacités de 1 To et 2 To, puis 4 To. Dans les trois cas, il s'agira d'un disque dur 2,5" logé dans un boîtier assez quelconque, relativement léger et ne laissant rien paraître de gaming (pas de RGB, quoi), avec une finition noire discrète. En gros, Toshiba a pris l'un de ses Canvio Premium existants et lui a donné un coup de peinture.

Hormis la capacité et un système de fichier exFAT, Toshiba ne donne absolument aucune information sur les disques durs utilisés. 5400 tr/min ? 7200 tr/min ? SMR ? CMR ? 128 Mo de cache ? 256 Mo de cache ? Ne nous leurrons pas trop, il est probable que cette absence d'information pourrait permettre au constructeur de jongler avec les références (et donc les caracteristiques) comme bon lui semble en cas de besoin à l'avenir, et tant pis pour ceux qui aiment savoir exactement ce qu'ils achètent. Aucune suite logicielle n'est incluse avec le hardware.

C'est de l'USB 3.2 Gen1 qui servira au branchement et à l'alimentation du boîtier, autrement dit de l'USB 3.0 avec un débit de 5 Gb/s, plus qu'assez pour un disque dur qui ne pourra de toute manière saturer les 640 Mo/s que permet cette interface. Toshiba commercialise sa solution comme une alternative de stockage compatible PC et MacOS, mais aussi avec les consoles PS4 et Xbox One S/X. La PS5 n'est pas sur la liste, et c'est normal puisque Sony ne permet pas encore d'utiliser un stockage externe (comme une clé USB) pour y installer et jouer à des jeux. Idem pour la Xbox Series S/X, il faut installer le jeu sur le SSD intégré ou utiliser la carte d'expansion officielle de Seagate (qui coute une fortune), sauf pour les jeux rétrocompatibles qu'il est apparemment possible d'installer sur un support USB externe.

Bref, l'un dans l'autre, le marché pour ce type de produit semble tout de même assez restreint... Toshiba n'a pas encore donné de prix, mais on peut prendre pour référence les tarifs de sa gamme Canvio Premium, on ne devrait pas en être trop loin : 74,95 € pour 1 To, 99,95 € pour 2 To et 139,95 € pour 4 To. La concurrence ? Probablement n'importe quel autre disque dur portable 2,5" en USB 3.0 !