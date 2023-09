Test • Lian Li PC-O11 dynamic evo XL

Toujours plus gros !

Voilà la troisième itération du PC-O11 Dynamic de Lian Li que nous testons. Après une version mini plutôt convaincante et l'évolution un poil plus grande bienvenue, il était évident que la collaboration entre le fermier allemand et la marque taïwanaise n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Comment pouvaient-ils encore faire évoluer cette série ? En proposant plus de place, pardi ! On ne change pas de concept, on lui fait prendre du poids et on améliore quelques points. Dites bonjour au PC-O11 Dynamic EVO XL.