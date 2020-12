Bon plan sur me M.2 NVMe avec un habitué des petits prix, le bien nommé PNY XLR8 CS3030. La version 500 Go est de retour à moins de 55 € chez Cdiscount et Amazon en ce moment.

Vous avez déjà vu passer ce modèle doté d'un contrôleur Phison PS5012-E12. Situé dans l'entrée de gamme du segment, cette version est capable de débiter jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Doté d'un cache SLC de 48 Go, il faudra être indulgent si vous le saturez. Mais rassurez-vous, en pratique, sauf besoins spécifiques, vous serez très peu impactés. Le prix est de 51,99 € chez Cdiscount ou 54,99 € chez Amazon si les stocks venaient à manquer chez le premier. Le modèle dispose également d'une garantie de 5 ans ou 800 To d'écriture sur cette durée. Vous cherchez du stockage rapide et pas cher, suivez notre lien en bas de page.