Test • PCSpecialist Luna Series

Composé par Thierry C. • 03 Octobre 2023

Blanc comme neige

Avec cette série entièrement immaculée, PCSpecialist propose de vous faire toucher du doigt l'élégance et la performance dans un PC. Le configurateur Luna Series propose une sélection de composants blancs, allant du boîtier, à la mémoire, en passant par le système de refroidissement et les ventilateurs. Inutile de vous casser la tête à tout sélectionner chez les revendeurs locaux, tout est à portée de clic sur le site du revendeur. Pour nous mettre l'eau à la bouche, nous recevons directement des entrepôts de l'assembleur, un Luna Pro White intégrant les tout derniers composants performants disponibles sur le marché. Nous aurions pu pousser le jeu dans les extrêmes, mais nous sommes restés raisonnables dans nos choix. Une configuration haut de gamme, accessible et belle, c'est ce que nous allons découvrir dans cette présentation.