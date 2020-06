C’est une interrogation qui revient parfois quand on pense aux SSD à la dernière norme PCIe 4.0, « mais où sont donc les modèles grand public de Samsung » ? Malgré les bugs de firmware ayant touché l’une ou l’autre génération, les SSD de Samsung jouissent dans l’ensemble d’une bonne réputation et n’ont que rarement manqué d’impressionner par leurs performances et endurances (certes, un avis que tout le monde ne partagera pas forcément à l’égard du dernier 870 QVO), mais qui se ressent forcément aussi sur les prix pratiqués en magasin, facilement au-dessus de la moyenne.

On ne peut pas dire que les SSD PCIe 4.0 mainstream ont été particulièrement satisfaisants jusqu’ici, étant donné qu’ils exploitent très majoritairement le contrôleur PS5016-E16 de Phison, un PS5012-E12 rénové avec une interface PCIe 4.0 et qui peine à exploiter les capacités de la norme PCIe. Ainsi, la deuxième vague devrait être bien plus intéressante, dont avec les 980 PRO.

Oui, on les a déjà aperçus de loin en janvier au CES 2020, avec de premiers chiffres de performance et de capacités, mais sans l’ombre d’une date de lancement précise, Samsung s’était contenté de mentionner qu’il y aura plus d’information au second trimestre. Alors que celui-ci touche à sa fin dans un peu plus de deux semaines, voici qu’un tweet pour le moins curieux est apparu :

Samsung 980 Pro SSD will be released within two months, you will see the super performance of real PCIe 4.0 SSD. — Ice universe (@UniverseIce) June 10, 2020

L’individu derrière le compte « Ice Universe » est apparemment connu pour avoir déjà "leaké" des informations confirmées authentiques sur de nouveaux produits de Samsung (notamment smartphones), ce qu'il fait par ailleurs régulièrement et serait considéré comme étant un Insider. Une publication de son compte était déjà apparue dans nos colonnes l’année dernière dans le cadre des rumeurs autour de l’avenir du SoC mobile chez le Coréen.

Il faut reconnaître que le timing de ce dernier tweet correspond étrangement à ce que Samsung avait annoncé au CES 2020. Ce serait donc peut-être là les fameuses « plus d’informations » promises pour Q2 ? C’est maigre, mais mieux que rien, pour peu l’information est bonne, et deux mois ce n’est de toute façon plus très long. Mais qui n'aurait pas hâte de voir la "super performance" d'un "vrai SSD PCIe 4.0" ? Alors on attend sagement et on commence à compter ses sous... (Source : Computerbase)