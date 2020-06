Les rumeurs continuent, et cette fois semblent se préciser. Il y a presque un mois, Expreview et Komachi pensaient, d'après leurs sources, que l'après APU Renoir se nommait Cezanne, pour puces desktop. Et ils ajoutaient que l'IGPU serait encore du Vega là où on attendait plutôt du RDNA. Igor's Lab de son côté a acquis la certitude que les APU Cezanne sont au stepping A0, et donc encore au stade de développement précoce. Il a également confirmé que ce serait encore du GCN avec un énième refresh de Vega 20, alors que la partie CPU passera à Zen 3. Pour rappel, on les trouvera sous le nom d'APU Ryzen 5000.

La version basse tension mobile suivant Renoir, connue sous le nom de code Van Gogh, mais appartenant à la famille Cezanne -Renoir également inclut le desktop, les mobiles U et H- serait elle aussi en version A0, donc bien loin d'arriver en boutiques. Ce segment, que l'on trouvera sous le nom d'APU Ryzen 5000 également l'année prochaine, ne basculera pas sous Zen 3, ce sera du Zen 2. En revanche l'iGPU serait du Navi 21. En fait ce serait un Renoir avec du RDNA.

On peut observer d'une part qu'AMD dissocie les nomenclatures des Ryzen classiques et des APU, qu'ils soient desktop et mobiles. C'est ce qui ajoute à la confusion avec un nombre différent sur les milliers. De plus, les APU Cezanne bureau auront du Zen 3 et du Vega alors que leur déclinaison basse conso auront du Zen 2 et du RDNA, c'est une danse compliquée et il faudra bien garder en tête ces subtilités techniques qui peuvent échapper au client peu regardant au moment de lacher les biftons.

La bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, Rembrandt offrira du RDNA dans tous les APU, et au moins du Zen 3.