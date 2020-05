Avec le progressif déconfinement, certaines firmes doivent probablement respirer un peu mieux, l’occasion idéale pour sortir quelques produits, passés inaperçus, au placard. En effet, si Seagate est reconnu pour ses disques durs, la firme fabrique également ses SSD, avec, pour le grand public, les séries BarraCuda et FireCuda flashées en 2019. Un peu plus tard, c’était aux IronWolf d’aller officier pour les NAS ; et, en 2020, voici l’heure de refresh pour les joueurs.

En effet, le FireCuda 510 est désormais remplacé par un FireCuda 120 à base de NAND 3D TLC, dont la numérotation "120" ne représente absolument pas la capacité puisqu’il existe en versions allant de 500 Go à 4 To. Au niveau des chi-chiffres, cette série offre des débits en lecture/écriture séquentielle de 560 Mo/s et 540 Mo/s (le SATA 3 ne devant pas aider à ce niveau) pour respectivement 100 KIOPS et 90 KIOPS en lecture et écriture aléatoire.

Cependant, si ce SSD SATA ne brillera pas par sa vélocité, ce sera par par son endurance et là, le résultat est au rendez-vous avec un support de 700 To de donnée écrites par tranche de 500 Go de données (de capacité), ce qui donne 5 600 To pour le modèle de 4 To, ce qui est au-dessous des très réputés Samsung 860 Pro, qui fonctionnent pourtant en MLC, mais nous avons déjà vu que l'endurance dispose de facteurs multiples. Rajoutez une durée moyenne entre pannes de 1,8 million d’heures, et une période de garantie, quel que soit le modèle, de 5 ans, et vous obtenez un pactole sympathique pour une configuration performante !

Pour les tarifs et la disponibilité, vous pouvez d’ores et déjà vous ruer sur votre ordinateur pour le commander, sachant qu’il faudra, pour cela, vous délester de 109,90 pièces d’or européennes pour la version de 500 Gigots, 189,90 de cette même monnaie pour le To, 369,90 piécettes pour 2 To et 719,90 zorros pour le quadruple téraoctet. Un placement tout à fait haut de gamme, mais néanmoins compétitif face au Samsung 860 Pro qui offre, sur papier, des caractéristiques similaires.