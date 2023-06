Le FireCuda 540 et ses 0,55 DWPD s'annoncent chez Seagate

Communiqué de presse — Flaggué en flagrant délit de mise en rayon en fin de semaine dernière, Seagate a officialisé hier son flagship en SSD, le Firecuda 540. Un SSD PCIe 5.0 de plus direz-vous, et vous n'aurez pas tord, surtout qu'e c'est un énième clone à base de Phison E26. L'actuelle star des contrôleurs PCIe 5.0 du moment s'accompagne ici de NAND en provenance de chez Micron, la même que celle embarquée sur le T700, à savoir la B58R, ses 232 couches et ses 2400 MT/s.

Mais alors, pourquoi parler de ce SSD en particulier ? Tout simplement parce que le 530, et sa variante Star Warsisée, et l'un des meilleurs sinon le meilleur dans sa catégorie, avec un belle stabilité des débits, et un DWPD au-dessus du lot. Le 540 ne déroge pas à la règle en proposant une endurance revue à la hausse atteignant 0.55 DWPD, quand le T700 par exemple est cantonné à 0.35 DWPD.

Seagate annonce également des optimisations propres à Directstorage. On notera, probablement un peu dans la précipitation, l'absence de communication sur les versions dotées de radiateur, qui ne saurait être autre chose qu'indispensable sur ces générations de SSD à moins bien sûr d'utiliser un emplacement prévu pour sur votre mobo si elle est pourvue.

Ce 540 devrait se montrer un peu plus sage aussi au niveau thermique, Seagate ayant limité les fréquences de fonctionnement des NAND et de fait les débits maximaux possibles, pour une différence qui sera de toute manière tout à fait imperceptible dans une majorité de cas entre 14 Go/s, 12,x Go/s ou 10 Go/s — en séquentiel, les I/O quant à elles restant au taquet de ce que le contrôleur sait faire. On notera enfin le support du chiffrement TGC Opal, absent des séries 530 et un placement tarifaire pertinent au regard de l'offre présente sur le marché.