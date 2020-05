Xiaomi s'étend de plus en plus sur le marché en France - toujours grâce à l'ouverture de ses stores - et propose un panel de produits clairement varié. Ici nous n'allons pas parler d'un routeur comme la dernière fois, pas d'un aspirateur non plus, mais d'un assistant vocal. Oui, Xiaomi fait aussi dans les enceintes connectées apparemment avec le lancement d'un produit assez surprenant, de par ses possibles prestations, mais aussi son tarif très agressif.

Vous allez me dire, "quid de la confidentialité ?", comme vous le savez, prendre une enceinte connectée n'est pas la solution se mariant le mieux avec la protection des données personnelles. Alors si vous souhaitez rester au calme chez vous, sans peur de l'espionnage, autant rester sans objets connectés et finalement faire votre café vous-même. Mais revenons à nos moutons, le produit de chez Xiaomi se nomme XiaoAI Art Speaker - vous l'aurez compris, pour Xiaomi et IA - et propose un look similaire à ce que fait la concurrence.

Lorsque l'on a faim, on oublie jamais de manger à l'heure, si ?

Cette enceinte verticale et cylindrique sera équipée de XiaoAI, l'assistant vocal de la marque. Cet assistant permet de faire les mêmes choses sur le papier que les autres connus, contrôler des objets connectés, poser des questions, et donc faire de la domotique de base sans prise de tête.

Bien sûr, XiaoAI n'est pas encore aussi perfectionné que Amazon Alexa ou bien Google Assistant, mais le succès de cette IA est si grand en Chine que le constructeur pourrait envisager une sortie en dehors du pays. Selon le rapport de la marque, on parle d'une augmentation de 54,9% de l'utilisation sur un an, ce qui est très encourageant.

Cette enceinte intègrera des commandes tactiles et un châssis en metal. Une grille mesh protège le haut-parleur du produit et un halo lumineux viendra éclairer l'enceinte lors de la sortie d'une réponse vocale. Un haut-parleur de 2.5" est présent pour diffuser vos musiques préférées sur une enceinte compatible DTS et multiroom. Le bundle propose une simple notice avec câble d'alimentation et le XiaoAI Art Speaker, un peu maigre, mais pardonnable par son tarif extrêmement agressif de 349 yuans, soit environ 45 euros. Reste à voir les détails techniques et les spécifications plus en détail, mais cela marque une belle proposition par la marque, lorsque l'on sait que pour ce tarif, on ne trouve qu'un simple Amazon Echo Dot ou Google Home Mini.