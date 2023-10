Les derniers HDDs avant l'HAMR envoient 24 To voire 28 To dans le cornet chez Seagate

Après avoir, sans doute mal, vécu un petit retard sur les disques 22 To, Seagate prend le pas pour la suite et annonce fièrement, à peine six mois après, ses disques de 24 To de la série EXOS destinée aux professionnels (en tout cas ceux qui ont la flemme de changer leurs disques standards avant la fin de la garantie, et qui payent pour cela, parole de datacenter), mais aussi sur les Ironwolf Pro de manière moins officielle et leur touche de rouge destinés eux à faire rotationner leurs plateaux dans du NAS ou DAS. Les unités sont actuellement sur une ultime phase de test client alors que l'offre commerciale devrait réellement débuter vers décembre. Un petit pied de nez à WD qui annonçait fin août être sur le point de distribuer un disque 28 To SMR.

Fiers, ils peuvent l'être, tellement cette mécanique de précision continue, en dépit de son manque d'intérêt pour la plupart des gens qui liront ce billet, pour cette technologie toujours vieillissante, mais pas encore près de crever pour autant. Mais quelle mécanique hallucinante ces disques durs, ne cessant de repousser les limites de stockage magnétique. Les SSD font bien pâle figure à côté surtout avec des conceptions se simplifiant au gré du temps, mais c'est bien le seul point sur lequel ils peuvent revêtir le masque de la honte. Les 10 plateaux de 2,4 To — soit 1.26 To/pouce² — embarqués sur ce X24 24 To pourront même gagner 4 To en rab' en configuration SMR (Shingled Magnetic Recording) pour quelques clients de stockage cloud triés sur le volet, soit un X24 de 28 To. Si le SMR vous cause, c'est que ça n'a rien de bien nouveau comme technologie : nous vous en parlions déjà en... 2013, en clamant déjà toute notre émotion mécanique ressentie.

Par rapport au X20 à qui il succède, ce X24 sera proposé en 4 variantes allant de 12 à 24 To, tous dotés d'un cache de 512 Mo. Cela reste des disques 3,5" moulinant à 7200 tr/min, shooté à l'hélium (le rire crétin en moins) et plafonnant à fond de six à 285 Mo/s en lecture pour 272 Mo/s en écriture. Sur les accès aléatoires sur des blocs 4k et une file de 16, pour le clin d'œil face aux derniers SSDs qui en envoient 1,5 M, nous sommes sur une performance de 168 en lecture, et 550 en écriture.

Toujours de type CMR (Conventional Magnetic Recording) ou SMR comme évoqué plus haut, il devraient en être les derniers représentants de l'aveu même de la firme, le HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) devant enfin prendre la relève pour voir la densité surfacique continuer à progresser : on chauffe l’emplacement de l’écriture sur le plateau via un faisceau laser pour le rendre plus « magnétisable », les bits sont rétrécis et la consommation d’énergie est réduite. Étape de production à débuter début 2024 selon Seagate... À supposer qu'un nouveau retard ne s'invite pas au passage. D'ailleurs, ces plateformes He à 10 plateaux devraient être largement réutilisées pour cette prochaine génération de HDDs.