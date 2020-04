StoreMI, pour ceux qui l’auraient oublié, est — était — une exclusivité aux plateformes de série 400 — étendue par la suite aux chipsets X399 et X570 — introduite simultanément à la génération Ryzen 2000, aka Pinnacle Ridge. Pour résumer, c’est grosso modo une solution logicielle concurrente à l’Intel Optane permettant de fusionner un disque dur, un SSD et jusqu’à 2 Go de RAM pour créer un modèle hybride virtuel unique. Un peu comme avec les SSHD ou autre disques hybrides, le principe est de stocker les fichiers utilisés fréquemment sur la partie la plus rapide afin de pouvoir y accéder plus rapidement et en conséquence augmenter la réactivité du système.

AMD vantait notamment une amélioration jusqu’à 2,3 fois du temps de démarrage de Windows, et une ouverte plus rapide des applications et jeux de 9,8 et 2,9 fois, respectivement.

Néanmoins, depuis le 31 mars, le logiciel StoreMI n’est plus disponible chez AMD, la compagnie ayant officiellement annulé tout support technique pour la technologie, ce qu’elle a fait savoir via cette notification de changement de produit. Heureusement, aucun blocage ne sera mis en place et les installations existantes pourront toujours être utilisées. AMD a également confirmé que l’ensemble des ressources allouées à StoreMI sont désormais entièrement dédiées à la création d’une nouvelle version améliorée, qui devrait d’ailleurs arriver très prochainement, a priori au cours de ce 2e trimestre tout juste commencé.

En attendant, Enmotus — auteur du logiciel à la base de StoreMI et créateur du SSD hybride « intelligent » MiDrive — offrira son propre support technique pour les utilisateurs de StoreMi du 1er avril jusqu’au 15 mai 2020 (date d’introduction de la relève ?).



Bref, même si cela peut toujours être un peu frustrant, a priori rien de très dramatique pour les utilisateurs, qui peuvent donc compter sur un support technique temporaire le temps qu’AMD lance la relève, déjà qualifiée par la compagnie de « toute nouvelle et avec des fonctionnalités améliorées ». Tant mieux, cependant, en espérant aussi que « StoreMI V2 » ou autre sera bien proposé et accessible à tout le monde, comme il se devrait.

Par ailleurs, AMD déconseille de télécharger StoreMI chez un tiers pour des raisons de sécurité et de fiabilité, et recommande plutôt l'usage d'une solution intérimaire alternative, telle que FuzeDrive d'Entomus — cette dernière est toutefois payante, mais les utilisateurs enregistrés (et impatients) peuvent apparemment profiter d'une remise de 50 %.