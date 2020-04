La semaine dernière, NVIDIA avait finalement lancé ses GeForce RTX/GTX SUPER Mobile pressenties depuis un bon moment, ainsi qu’une nouvelle version de sa technologie Max-Q. Un nouvel ensemble permettant d’envisager un renouvellement sympathique pour les machines gaming portables, plus que jamais dignes de ce nom, notamment aussi aux côtés des surprenants APU Renoir Ryzen 4000, également introduit récemment par AMD - une nouvelle concurrence inédite et solide, Ryzen 9 4900HS en tête, et qui va assez inévitablement faire suer Comet Lake-H, et surtout son plus gros i9-10980HK.

Pour revenir aux GeForce, étrangement, Nvidia n’avait pas inclus de RTX 2060 SUPER Mobile dans le lot, à l’inverse des modèles supérieurs. Ce n’est pas forcément un drame, surtout si l’on se rappelle que le positionnement de la RTX 2060 Mobile est déjà assez difficile depuis le début, particulièrement face à la GTX 1660 Ti de son propre camp.

Néanmoins, tout porte à croire qu’une révision SUPER roderait toujours dans l’ombre et attendrait son heure pour frapper, peut-être quand les Radeon Navi RX 5600M et RX 5700M — déjà officielles — seront enfin disponibles dans le commerce. Le jour même du lancement, Nvidia aurait confirmé à Hardware Unboxed que la RTX 2060 SUPER Mobile ne fera pas partie des nouvelles RTX SUPER Mobile, sans pour autant clairement nier son existence. Soit. En attendant, chez ASUS, la carte a existé au moins sur du contenu marketing, notamment aussi partagé avec Hardware Unboxed - qui en parle ici. Et alors, à quoi ressemblerait-elle cette RTX 2060 SUPER Mobile, selon ASUS ?

Bien sûr, il n’y aurait aucune grosse surprise à attendre, puisqu’une hypothétique RTX 2060 SUPER Mobile serait assez logiquement un clone technique de sa jumelle sur PCIe, si ce n’est avec des fréquences base/boost forcément inférieures. En l’occurrence, elle partirait ici sur une configuration 1305/1485 MHz, contre 1470/1650 MHz pour la carte desktop, sans oublier le Dynamic Boost si les conditions thermiques le permettent. Aucune indication quant au TGP (Thermal Graphic Power) d’une telle carte, mais l’on imaginerait mal une évolution particulièrement conséquente de la fourchette 65 - 115 W d’une RTX 2060 Mobile, sauf peut-être un passage dans la tranche 80 - 115 W de la RTX 2070 Mobile.

En somme, en dépit des pincettes de rigueur, il peut paraître évident que la carte existe bien quelque part dans l’esprit du Caméléon, mais seul l’avenir nous dira si le constructeur lui a bel et bien réservé un vrai rôle à jouer, autre que celui d’une rumeur et d’un épouvantail à Radeon. Les premières machines à base de Radeon Navi RX 5700M et RX 5600M devraient arriver dans cette première moitié de 2020, on connaîtra donc peut-être la réponse le moment venu. (Source : Tom's)