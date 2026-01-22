AMD dÃ©ploie son AI Bundle pour dÃ©mocratiser lâ€™IA locale

Dans une volontÃ© de simplifier lâ€™accÃ¨s local aux outils dâ€™IA, AMD a publiÃ© son Software: Adrenalin Edition 26.1.1, qui intÃ¨gre lâ€™AI Bundle. Il sâ€™agit dâ€™un programme dâ€™installation optionnel, que vous pouvez choisir dâ€™installer, ou non (dâ€™oÃ¹ l'optionnel), directement via le logiciel Adrenalin Edition.

Un pack de 34 Go

CommenÃ§ons par les cibles. Lâ€™entreprise en liste trois ou quatre, selon votre interprÃ©tation. Les premiers sont bien sÃ»r les crÃ©ateurs, qui Â« explorent des workflows de gÃ©nÃ©ration dâ€™images, le storytelling visuel ou lâ€™ingÃ©nierie de prompts Ã lâ€™aide dâ€™outils intuitifs comme ComfyUI Â». Les deuxiÃ¨mes sont Â« les dÃ©veloppeurs Ã la recherche dâ€™un environnement local fiable pour lâ€™entraÃ®nement, lâ€™infÃ©rence et le prototypage rapide Â». Enfin viennent les Â« Ã©tudiants et chercheurs Â», mis dans le mÃªme panier (ce qui est parfois le cas, mais pas toujours), Â« ayant besoin dâ€™une configuration prÃ©visible pour apprendre, tester des idÃ©es et mener des expÃ©rimentations sans les contraintes du cloud Â».

Quelles armes leur sont fournies ? PyTorch sous Windows, pour crÃ©er et entraÃ®ner des modÃ¨les Ã partir de zÃ©ro ou charger des modÃ¨les existants pour lâ€™infÃ©rence ; ComfyUI, pour des workflows visuels de gÃ©nÃ©ration dâ€™images, accÃ©lÃ©rÃ©s par ROCm PyTorch ; Ollama, pour exÃ©cuter des LLM (Large Language Models) localement, Ã des fins de gÃ©nÃ©ration de texte et de prototypage ; LM Studio, afin dâ€™installer et dâ€™exÃ©cuter de grands modÃ¨les de langage avec un rÃ©glage aisÃ© des paramÃ¨tres ; Amuse, enfin, permet de sâ€™amuser Ã gÃ©nÃ©rer des images Ã partir de texte.

Ce pack Â« Adrenalin AI Â» est pris en charge par les cartes graphiques Radeon RX sÃ©rie 9000 et RX sÃ©rie 7000, mais uniquement Ã partir de la RX 7700 ou supÃ©rieure pour ces derniÃ¨res. DÃ©tenteurs de RX 7600 ou de RX 7600 XT, vous nâ€™Ãªtes donc pas Ã©ligibles. Du cÃ´tÃ© des APU, les sÃ©ries de processeurs Ryzen AI Max, AI 400 et AI 300 sont de la partie.

Comme lâ€™Ã©crit AMD dans son communiquÃ© franÃ§ais, Â« pour commencer Ã exploiter lâ€™IA localement sous Windows, il fallait jusquâ€™Ã prÃ©sent jongler entre les pilotes, les environnements Python et les dÃ©pendances des frameworks Â». Le pack Adrenalin AI Â« change la donne en configurant automatiquement votre systÃ¨me AMD avec les outils dâ€™IA essentiels Â» â€” qualificatif attribuÃ© aux cinq solutions prÃ©citÃ©es. PrÃ©cisons que les deux autres items des sept de cet AI Bundle sont Python et VSCode.

Nous aurions aimÃ© y jeter un Å“il pour vous, mais câ€™Ã©tait sans compter sur notre infirme Radeon RX 7600. Faute de mieux, vous trouverez donc un test assez complet chez TPU. Pour aller directement Ã la conclusion, notre confrÃ¨re souligne lâ€™effort dâ€™AMD visant Ã rendre lâ€™Ã©cosystÃ¨me IA plus accessible, bien quâ€™avec un certain retard face Ã NVIDIA.

Parmi les points forts de cet AI Bundle relevÃ©s par TPU, lâ€™un a dÃ©jÃ Ã©tÃ© mentionnÃ© par AMD ci-dessus : il sâ€™agit dâ€™un moyen simple de sâ€™essayer Ã lâ€™IA en local, directement sur sa propre machine, sans dÃ©pendre du cloud et de ses inconvÃ©nients.

Notre confrÃ¨re W1zzard relÃ¨ve aussi les bÃ©nÃ©fices de la mÃ©moire unifiÃ©e pour les APU, avec le triptyque CPU / GPU / NPU partageant un mÃªme pool mÃ©moire. Selon lui, cette spÃ©cificitÃ© permet de contourner en partie les limites de VRAM des GPU dÃ©diÃ©s. Il a ainsi pu Â« charger un modÃ¨le OpenAI massif de 120 milliards de paramÃ¨tres sur un ordinateur portable Strix Halo de 14 pouces, compact et lÃ©ger ; une prouesse qui nÃ©cessiterait normalement des GPU dâ€™entreprise extrÃªmement onÃ©reux, dotÃ©s de 80 Go de VRAM ou plus Â». Certes, les performances sont trÃ¨s infÃ©rieures, mais dans un contexte de dÃ©veloppement et de tests prÃ©liminaires, la solution reste pertinente, dâ€™autant plus au regard des coÃ»ts. Enfin, la sÃ©lection logicielle du bundle couvre un bon Ã©ventail de cas dâ€™usage, avec un niveau dâ€™ergonomie jugÃ© satisfaisant.

Concernant les points nÃ©gatifs, le choix de proposer cet AI Bundle au sein de lâ€™installeur des pilotes graphiques est discutable. W1zzard y voit le moyen de toucher un maximum dâ€™utilisateurs. Dâ€™autre part, la dÃ©sinstallation des applications IA est dÃ©crite comme un vÃ©ritable parcours du combattant. Enfin, il pointe Ã©galement le cas de ComfyUI, jugÃ© Â« mal intÃ©grÃ© au systÃ¨me Â», sans pour autant dÃ©tailler les raisons de cette critique.

Quoi quâ€™il en soit, si votre configuration vous le permet, libre Ã vous dâ€™essayer. Toutes les infos sur le site d'AMD.