Avec les anciens jeux PhysX, fuyez les RTX 50

Votre dada est de lancer d’anciens jeux pour les admirer tout beaux sur votre récent GPU tout neuf ? Alors évitez les titres 32 bits exploitant PhysX avec une RTX 50 Series : cette génération n’offre plus de prise en charge GPU de cette techno.

GTX 970 > RTX 5090, CQFD

Nous avons parlé de PhysX il y a peu à l'occasion d'une vidéo consacrée au retour du moteur Havok. Cette fois, la « révélation » le concerne directement. Elle a été commentée hier sur les forums Reddit et resetera.com. Un Redditeur a découvert le pot aux roses en jouant à Borderlands 2 sur son PC équipé d’un Core i9-13900KS et d’une GeForce RTX 5090. Sa publication renvoie vers un article de NVIDIA daté du 17 janvier. Celui-ci explicite qu’il « s'agit d'un comportement attendu car les applications CUDA 32 bits sont dépréciées sur les GPU GeForce RTX 50 ».

John Papadopoulos de DSOGaming a mesuré l’incidence de cette absence de support. Pour cela, il a utilisé la Cryostasis Tech Demo. Sur son système armé d’une RTX 4090, John obtient plus de 100 IPS en 4K / Ultra. Le framerate avoisine les 13 IPS sur son ordinateur équipé d’une RTX 5090.

L'occasion de dire « c'était mieux avant » sans passer pour un vieux con © DSOGaming

Notre confrère partage notre avis : c’est un recul malheureux. Relancer d’anciens jeux sur son matériel récemment acquis est un bon moyen de les redécouvrir sous un nouveau jour (sans passer par un remaster payant comme sur consoles). C’est prosaïquement l’un des plaisirs du gaming sur PC.

La publication de Resetera liste tous les jeux condamnés par cette décision — vous trouverez le lien en fin d’article. En vrac, citons Borderlands 2, BioShock Infinite et Assassin's Creed IV: Black Flag. Avec une RTX 50 Series, il faut se coltiner l’accélération CPU de PhysX, pour les résultats susmentionnés. Ainsi, pour ces titres, de vieilles cartes, à l’image d’une GTX 9XX, proposeront souvent une meilleure fréquence d’images. Qui sait, NVIDIA fera peut-être machine arrière à l’avenir — ce n’est certainement qu’une histoire de pilotes.

Pour illustrer les bénéfices de PhysX dans d’anciennes productions, deux comparaisons pour finir. La première concerne Batman: Arkham City. Elle est signée NVIDIA et date d’octobre 2011. La démonstration commencer vers 0:30. La seconde est issue de la chaîne The WolfPoint. Elle met en regard Borderlands 3 et Borderlands 2 avec PhysX.