Des mises Ã  jour sÃ©curitaires payantes sur Windows 10 aprÃ¨s 2025

Prévu pour mi octobre 2025 soit après 10 ans de bons et loyaux services packs — probablement dans le même timing que GTA 6, coïncidence ? On ne croit paaaas — , la fin de support de Windows 10 semble bien ancré dans l'esprit de la firme pour populariser Windows 11 et Windows 12 qui pourrait bien arriver à l'été 2024 d'après une petite indiscrétion toute récente. Possibilité offerte (mais pas gratuite hein) auprès d'OEM ou des structures nécessitant l'extension de maintenance sur des parcs où la migration d'OS n'est plus vraiment une affaire de DIY, Microsoft dans sa grande mansuétude permettra à tout type d'utilisateur d'accéder aux ESU... Moyennant finance.

Le programme ESU pour Windows 10 inclura des mises à jour de sécurité critiques et/ou importantes. Les ESU n'incluent pas de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour non sécuritaires demandées par les clients, ou de demandes de changement de design. Le support technique au-delà de l'ESU lui-même n'est également pas disponible.

Des modalités financières qui seront « communiquées ultérieuremen » — c'est ballot, c'est un peu central comme question — pour s'inscrire au programme annuel de mises à jour de sécurité étendues, renouvelable jusqu'à trois années, indiquant ainsi une fin de support repoussée à 2028. Un mouvement qui ne sera pas sans surprendre les utilisateurs alors que Redmond revoyait dernièrement sa copie concernant le devenir de Windows 10 en décidant finalement d'y adjoindre la désormais incontournable couche d'IA, via Copilot, ce accompagné d'investissements supplémentaires destinés à cet OS toujours sur fond d'IA.

Windows 10, best-seller devenu grosse épine dans le pied du géant, ou nouvelle manne financière ? On penche plutôt pour la première solution. Mais bon au moins, vous aurez le choix.

Les récents chiffres © Statista 09-2023 des parts de voix des OS de Redmond