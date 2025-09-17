Le Hyper 212 se réinvente avec la technologie 3D Heatpipe

En mai, lors du Computex 2025, Cooler Master avait présenté une variante du célèbre Hyper 212, baptisée 3DHP, sigle de 3D Heatpipe. La marque tablait sur un lancement en septembre. C’est désormais le cas, à en croire TechPowerUp, bien que nous n’ayons reçu ni même trouvé le communiqué officiel. Tous les sites qui ont repris l’annonce sourcent TPU, donc suivons le troupeau. Bon, indépendamment du calendrier, qui varie peut-être de quelques jours en fonction des régions, c’est surtout l’occasion d’enfin parler de ce ventirad.

De serfouette à trident

Nous n’allons pas vous faire l’offense de vous présenter le Cooler Master Hyper 212 Evo. Lancé en 2012, ce ventirad a connu moult révisions. Il a aussi été décliné dans une Black Edition en 2018. C’est sûrement le partenaire fraîcheur de bon nombre de CPU de PC DIY.

Il revient donc en cette rentrée 2025 sous la forme d’un Hyper 212 3DHP. Là encore, vous êtes au courant, mais les ventirads adoptent généralement une structure en tour avec un radiateur composé de nombreuses ailettes empilées, traversées par des caloducs en forme de U. Ces caloducs, en contact avec l’IHS, dissipent la chaleur emmagasinée à l’intérieur de la tour d’ailettes. Dans les systèmes dits actifs, un ventilateur, voire plusieurs, agite(nt) leurs pales pour évacuer l’air chaud.

Les caloducs ont donc une disposition semblable à celle d’une serfouette à deux dents. Le 3DHP en ajoute une troisième au centre ; il se la joue donc trident. La prochaine étape sera la fourche à quatre dents.

Selon Cooler Master, cette triforce de la dissipation est plus efficace. Lors du Computex, la société avait fourni des mesures comparatives. L’une donnait un TDP max de 271 W pour un « V4 Alpha 3DHP Black », contre 250 W pour l’« Hyper 212 Black x Duo ». Pour les températures à des seuils de 220 W et 240 W, CM renseignait respectivement 82 °C vs 86 °C et 88,2 °C vs 86,2 °C – pas besoin de préciser quelle valeur attribuer à quel ventirad.

TechPowerUp révèle que l’Hyper 212 3DHP sera proposé dans une version principale avec ventilateur ARGB et, dans une variante, Hyper 212 3DHP Black, avec un ventilateur noir sans RGB. Le reste des spécifications est identique. La source renseigne 133 x 86 x 158 mm mais précise que le poids n’a pas été communiqué. Bien sûr, les caloducs sont en contact direct avec le CPU via une base en cuivre.

Pour le ventilateur, celui de 120 mm est capable de mouliner jusqu’à 2050 tr/min, générant un débit d’air maximal de 63,1 CFM, une pression statique de 2,69 mm H₂O et un niveau sonore maximum de 27 dBA.

Enfin, la source parle d’une garantie de 5 ans pour l’Hyper 212 3DHP et d’un prix calqué sur celui de l’Hyper 212 Black, soit 29,99 dollars. En France, ce modèle coûte 24,95 euros.