SiFive présente le P870-D, pour des processeurs RISC-V à 256 cœurs

À l’instar d’Ampere il y a quelques jours, SiFive a présenté sa feuille de route pour les prochains mois. Avec son Performance P870-D, l’entreprise américaine projette elle aussi des processeurs 256 cœurs – mais nous parlons de processeurs RISC-V dans le cas de SiFive. Ce produit se destine aux centres de données, et met l’accent sur l’efficacité énergétique.

P870-D : processeur RISC-V pour le HPC et l'IA

Le Performance P870-D s’inscrit dans la lignée du P870 classique. Celui-ci exploite un cœur à six largeurs avec une conception OoO (out-of-order) et un profil RVA 23. Le P870-D ajoute un pont AMBA CHI afin d’offrir une plus grande flexibilité dans le nombre de clusters (chaque cluster possède de un à quatre cœurs avec un cache L2 partagé). SiFive souligne que l’utilisation d’un bus CHI garantit la compatibilité avec des protocoles standards de l’industrie, dont le C2C (chip to chip) et le CLX (Compute Express Link). En revanche, pour élaborer des processeurs comportant jusqu'à 256 cœurs, les concepteurs de puces devront acquérir une licence pour l’IP NoC (Network-on-Chip) Ncore auprès d'Arteris, partenaire de SiFive.

Par ailleurs, le P870-D prend en charge l'extension RISC-V Sv57, lequel offre un espace d'adressage virtuel de 57 bits qui contribue à améliorer les capacités de gestion de la mémoire. SiFive mentionne également « une IOMMU [input–output memory management unit, ou unité de gestion de mémoire d'entrée-sortie en français] distribuée et évolutive pour accélérer l'IO des périphériques virtualisés, ce qui est également essentiel pour répondre aux dernières exigences en matière de sûreté fonctionnelle et de sécurité ».

John Ronco, vice-président Produit de SiFive, résume :

« SiFive apporte une approche claire et moderne à l'ère de l'IA avec son large portefeuille de solutions RISC-V. Le nouveau P870-D améliore notre architecture Performance déjà éprouvée pour apporter de nouveaux niveaux de performance, de flexibilité et d'évolutivité. L'offre de solution complète de SiFive - y compris le logiciel, l'IOMMU, le contrôleur d'interruption et d'autres blocs non centraux - combinée à nos processeurs d'intelligence pour le calcul dédié à l'IA permet à nos clients d'atteindre facilement les mesures de performance/watt/dollar les plus efficaces sur les charges de travail de l'IA et des centres de données ».

Edward Wilford, directeur de recherche principal chez Omdia, ajoute que « l'efficacité énergétique sera un facteur majeur pour les centres de données dans un avenir proche ; il s'agit d'un facteur de différenciation clair pour RISC-V et la raison pour laquelle nous prévoyons que l'architecture jouera un rôle majeur dans la croissance des centres de données à haute performance ».

SiFive teste actuellement sa conception auprès de partenaires sélectionnés. L'entreprise prévoit de clore cette phase à la fin d’année 2024. Les premiers processeurs P870-D doivent ainsi arriver sur le marché l'année prochaine.