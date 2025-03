Avec Project G-Assist, NVIDIA prend les noobs par l’IA main

NVIDIA vient d’enrichir son écosystème logiciel des GeForce RTX avec Project G-Assist. L’entreprise le présente comme un assistant IA pour PC armé d’une telle carte graphique. C’est prosaïquement un chatbot spécialisé dans la surveillance et le contrôle en temps réel de la machine.En revanche, contrairement au Copilot for Gaming de Microsoft, il n'a pas (encore ?) vocation à accompagner les joueurs dans leur gameplay.

Pas pour Turing

La séquence ci-dessous vous permettra d’avoir un bon aperçu de ses capacités. Le chatbot accepte des requêtes textuelles et vocales en langage naturelle (en anglais uniquement pour l’instant).

Sur une page, NVIDIA liste toutes les fonctionnalités supportées. Nous nous limitons à la description de quelques-unes avec leur exemple. Le logiciel peut « répondre aux questions de base sur la technologie NVIDIA/GeForce (DLSS, Reflex, G-SYNC, etc.) » ; par exemple, « expliquer comment fonctionne la DLSS Frame Generation ». Il peut aussi appliquer des paramètres recommandés en fonction du matériel de l'utilisateur pour un jeu (une variante de l’optimisation en un clic en somme ; fonctionnalité toujours proposée dans la NVIDIA App). La requête choisie par l’entreprise est « optimise mes paramètres pour Cyberpunk 2077 ». Le Project G-Assist peut aussi « procéder à un overclocking du GPU par incrémentation progressive de 15 MHz jusqu’à un total de 60 MHz », ou encore lancer directement un jeu. Certaines fonctionnalités telles que « la gestion de l'éclairage de base pour les appareils pris en charge » requièrent par contre des plugins supplémentaires.

Deux démonstrations ciblées :

En gros, le logiciel peut répondre à des questions de base sur les technologies NVIDIA, optimiser les paramètres de jeu en fonction des préférences de l'utilisateur et du matériel, effectuer une surveillance des composants, mettre à jour les pilotes GPU, etc.

Bien que NVIDIA annonce sa solution comme le compagnon des GeForce RTX, toutes ne sont pas prises en charge. Déjà, les RTX Turing (20 Series) sont exclues. De plus, il faut une RTX 30, 40 ou 50 avec au moins 12 Go de VRAM. Sur cette base, les RTX 5060 Ti et RTX 5060 à venir déclinées avec 8 Go de GDDR7 ne seront donc pas supportées. Enfin, seules les cartes desktop sont mentionnées.

L’entreprise, peut-être échaudée par les critiques adressées à l'encontre de son NVIDIA App, prévient que solliciter l’assistant lorsque la carte graphique est utilisée peut entraîner une baisse passagère des performances :

Après l'installation, appuyez sur Alt+G pour activer G-Assist. Lorsque G-Assist est sollicité, par exemple pour optimiser les paramètres graphiques ou vérifier les températures du GPU, votre GPU GeForce RTX alloue brièvement une partie de sa puissance à l'inférence de l'IA. Si vous jouez en même temps ou exécutez une autre application gourmande en GPU, il se peut que le taux de rendu ou la vitesse d'exécution de l'inférence diminuent pendant ces quelques secondes. Une fois que G-Assist a terminé sa tâche, le GPU recommence à fournir des performances optimales au jeu ou à l'application. »