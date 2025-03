Copilot for Gaming, l’assistant IA pour joueurs en perdition

Afin d’aider les joueurs en détresse, Microsoft déploiera prochainement Copilot for Gaming. Comme le nom l’indique, c’est une version du chatbot conçue non pas pour lire les documents Word, mais pour assister les joueurs Xbox (et sans aucun doute PC par la suite, ne rêvez pas).

Cette fonctionnalité a été présentée par Fatima Kardar, vice-présidente de la branche Gaming AI de Microsoft, et Jason Ronald, vice-président de l’écosystème et des consoles Xbox. Elle fera ses débuts le mois prochain auprès de testeurs sur la console précitée. Apparemment, ce Copilot for Gaming se lancera au départ via l'application mobile Xbox. Il semble donc conçu, pour le moment, pour fonctionner en tant que compagnon sur un second écran, pas directement sur celui où est diffusé le jeu.

Autrement dit, les quelques démonstrations exposées dans la vidéo (condensées dans le X qui suit de Mustafa Suleyman) sont éminemment conceptuelles — mais certainement représentatives des plans qu’a Microsoft pour cet outil à l’avenir. En attendant, nous avons du mal à saisir ce que l’entreprise livrera aux testeurs en avril. Dans les exemples données, très théoriques donc, nous voyons notamment un joueur qui interroge le chatbot sur ce qu’il doit faire du rondin de bois qu’il a récupéré dans Minecraft ; un autre qui demande des conseils pour mieux s’en sortir à Age of Empire IV.

Copilot for Gaming ???? Soon you’ll be able to turn to it for everything from game setup, to tips for finally beating a tough level, wherever you play on Xbox. There when you need it, out of the way when you don’t. Can’t wait to try it! https://t.co/cxZG7R6cxc pic.twitter.com/21Zg0yob4A