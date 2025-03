Asus a modifié en douce son mécanisme PCIe Q-Release Slim

Avec son mécanisme PCIe Q-Release Slim, Asus a appris à ses dépens (enfin, à ceux de ses clients) que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Le système de libération des GPU a été accusé d’endommager les cartes graphiques fréquemment retirées — pas dans des conditions classiques d’utilisation. C’était tout de même une mauvaise pub ; Gigabyte ne s’est d’ailleurs pas gênée pour l'exploiter et promouvoir l’innocuité de son propre mécanisme. Asus a finalement modifié son PCIe Q-Release Slim. Le changement implique la suppression d’une petite barre métallique. L’image ci-dessous, proposée par VideoCardz, le met en évidence.

© VideoCardz

Cette découverte remonte à une quinzaine de jours. Seulement l’entreprise vient juste de commenter la modification chez Tweakers :

Pour l’instant, seule la X870 ROG Crosshair Apex met en œuvre cette ablation. Asus n’a pas précisé si elle comptait mettre à jour les modèles existants ou se contenter d’appliquer le nouveau mécanisme à ses prochaines cartes mères. Dans tous les cas, il faudra du temps avant que les stocks basés sur l’ancien système ne soient écoulés.

x870e apex, c10a, $749 on neweggus preorder now



thanks to newegg we can see the real mobo that hasnt available on the asus product page.

the q release slim slot got revised particularly on the bracket between peg and x16.

it is still button-less, the metal piece inside the slot… pic.twitter.com/KqvUQXxi3p