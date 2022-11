GPU-Z, l'utilitaire aussi indiscret que Thierry quand il a picolé un coup de trop, passe en version 2.51.0. Il apporte le support complet de la RTX 4080, et permet à présent la sauvegarde des bios des deux cartes ADA sorties jusque-là. Et en plus il sait bien compter maintenant, il a réussi à le faire pour tous les transistors de la RTX 4090. Le monitoring des 16 pins du connecteur 12VHPWR est ajouté, tout comme la température VRAM des RTX 40. La recherche pour les jeux supportant le DLSS dans l'onglet Advanced ne démarre plus automatiquement, vous permettant de sélectionner préalablement le ou les disque(s) où la recherche doit avoir lieu. A ce sujet, l'arrêt de la recherche via le bouton Ad Hoc est correctement signalée à présent. Les listes des extensions Vulkan comme OpenCL sont formatées différemment, pour faciliter leur lecture/recherche. Enfin, les RTX 3060 Ti avec GDDR6X, RTX 3060 avec GA104-B, MX750 A, RTX A500 laptop, RTX A4500 embarquée, Tesla T10 et Quadro K5100M à base du vieux GK104-B sont supportées. C'est donc une version très verte, la version rouge pourrait arriver autour du 13 décembre, pari pris ?